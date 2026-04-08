WhatsApp está trabajando en una nueva opción de canales de pago, un sistema de monetización con el que los usuarios podrán pagar una suscripción para recibir contenido exclusivo, además de continuar accediendo a las actualizaciones gratuitas.

Los canales son una herramienta de difusión de información unidireccional dentro de la ‘app’ de mensajería instantánea que permite a los administradores enviar fotografías, vídeos, enlaces y encuestas, además de mensajes de texto, a cualquier usuario que siga dicho canal.

De esta forma, es un sistema con el que los usuarios pueden recibir las últimas novedades de las personas y organizaciones de su interés directamente en la ‘app’ garantizando su privacidad -sin mostrar su número de teléfono-, aunque solo pueden interactuar reaccionando con ‘emojis’ o votando en las encuestas.

Ahora, WhatsApp está desarrollando una nueva función de canales de pago, diseñados para que los administradores de los canales puedan compartir contenido exclusivo, que estará disponible únicamente a cambio de una suscripción de pago.

Así lo ha podido conocer el portal especializado WaBetaInfo a través de la versión beta de WhatsApp para Android 2.26.14.4, que ha podido acceder a esta opción de pago aún en desarrollo, prevista para lanzarse en un futuro como una forma de monetizar los canales.

En concreto, los usuarios podrán suscribirse a los canales de forma gratuita como hasta ahora. Sin embargo, los administradores podrán optar por ofrecer adicionalmente un sistema de suscripción de pago que permitirá acceder a contenido exclusivo, junto con las actualizaciones gratuitas.

Es decir, los usuarios visualizarán en el mismo canal los mensajes y actualizaciones de información gratuitas, que llegarán a todos los seguidores del canal, además de las actualizaciones de pago, exclusivas solo para los suscriptores. No obstante, el contenido de pago se podrá filtrar para encontrarlo de forma sencilla y diferenciarlo del gratuito.

Así, serán los propios administradores del canal los que podrán establecer el precio de suscripción para su contenido. Además las suscripciones se podrán configurar desde la pantalla de información, donde también se mostrará el número de suscriptores de pago de los canales, junto al número total de seguidores, para garantizar transparencia.

Con todo ello, las suscripciones para los canales serán completamente opcionales, tanto para los administradores de los canales, que podrá optar por seguir ofreciendo únicamente contenido gratuito, como para los seguidores, que serán los que valoren si desean pagar por el contenido o no.

Cabe destacar que el contenido exclusivo de pago deberá cumplir igualmente con las Condiciones del servicio de WhatsApp, por lo que deberá cumplir las mismas pautas que el contenido gratuito, quedando prohibido el material ilegal, dañino o abusivo.