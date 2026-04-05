Una nueva alerta del FBI advierte que los datos personales de millones de estadounidenses podrían estar siendo recopilados y almacenados en el extranjero, incluso si ellos nunca han descargado aplicaciones desarrolladas fuera de su país. El aviso se enfoca en los riesgos asociados al uso de plataformas móviles populares. Según la advertencia, información como el nombre, correo electrónico o número de teléfono de una persona puede terminar siendo recolectada sin que esta lo sepa. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si un amigo o familiar concede permisos a una aplicación que accede a su lista de contactos.

La alerta llega después de años de cuestionamientos sobre los vínculos de TikTok con China; sin embargo, el FBI señala que el problema no se limita a una sola plataforma, sino que abarca a diversas aplicaciones desarrolladas en el extranjero.

En un comunicado difundido el 31 de marzo, la agencia explicó que muchas apps populares, especialmente aquellas vinculadas a China, pueden acceder a grandes cantidades de datos una vez que el usuario otorga permisos. Esto incluye listas de contactos que contienen información tanto de usuarios como de personas que ni siquiera usan la aplicación.

La agencia también advirtió que algunas plataformas continúan recopilando información en segundo plano y podrían almacenarla en países con leyes que permiten el acceso gubernamental. (Foto: Freepik)

Además, el FBI advirtió que algunas aplicaciones pueden seguir recopilando información en segundo plano, incluso después de haber sido autorizadas. En ciertos casos, estos datos podrían almacenarse en servidores ubicados en países donde las leyes permiten el acceso por parte de las autoridades.

“Las empresas desarrolladoras pueden almacenar los datos recopilados sobre la información privada de los usuarios y sus libretas de direcciones, como nombres, correos electrónicos, identificadores de usuario, direcciones físicas y números de teléfono de sus contactos”, señaló el FBI. “La aplicación puede recopilar de forma persistente datos e información privada de los usuarios en todo el dispositivo, no solo dentro de la aplicación o mientras esta está activa”.

Aunque el FBI no mencionó compañías específicas, la advertencia podría aplicarse a varias apps muy populares creadas por empresas chinas, como plataformas de edición de video, aplicaciones de compras y redes sociales, muchas de las cuales se encuentran entre las más descargadas en Estados Unidos.

El FBI recomendó limitar permisos, descargar apps solo de tiendas oficiales y revisar regularmente la actividad del dispositivo. (Foto referencial: Freepik)

Finalmente, las autoridades recordaron que las leyes de seguridad nacional de China podrían permitir al gobierno acceder a la información almacenada por estas aplicaciones.

Por ello, recomendaron a los usuarios limitar los permisos que otorgan, descargar apps solo desde tiendas oficiales y revisar con frecuencia la actividad de sus dispositivos para detectar comportamientos inusuales.

Cómo evitar que una app recopile datos personales

Para evitar que una app recopile tus datos personales, lo más importante es controlar los permisos que le das. La CISA recomienda que, antes de instalar una aplicación, revises qué información solicita (contactos, ubicación, cámara, etc.) y evites aquellas que piden acceso innecesario. Además, descarga apps solo desde tiendas oficiales y revisa su política de privacidad: muchas pueden recopilar datos incluso en segundo plano si les das autorización.

También es clave revisar y limitar los permisos después de instalarla. Puedes desactivar el acceso a ubicación, contactos o micrófono si no son esenciales, eliminar apps que no uses y mantener el teléfono actualizado.

El FBI recomienda reducir el intercambio de datos y vigilar comportamientos sospechosos como alto consumo de batería o datos, ya que podrían indicar recolección en segundo plano.

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