Google lanzó una seria advertencia para los usuarios de Android (y también de iPhone): evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas siempre que sea posible. La compañía explicó que los ciberdelincuentes pueden aprovechar estos puntos de conexión como una especie de “caballo de Troya” para robar datos personales, incluyendo información bancaria.

El aviso fue publicado en su boletín “Behind the Screen”, en medio de un aumento de estafas digitales a nivel mundial.

Según el informe, el 94% de las personas afirma haber recibido mensajes fraudulentos por texto y un 73% dice estar “muy o extremadamente preocupado” por las estafas móviles.

Google señaló que este tipo de engaños “se ha convertido en una operación sofisticada y global, diseñada para causar enormes pérdidas económicas y angustia emocional a las víctimas desprevenidas”.

Según Google, los hackers pueden usar estos puntos de acceso para robar contraseñas y datos bancarios. (Foto referencial: Freepik)

Una de las tácticas más peligrosas en aumento es la manipulación de redes Wi-Fi públicas. El documento advierte que muchos de estos sistemas “no están cifrados y pueden ser fácilmente explotados por atacantes”, lo que significa que al usarlos podríamos estar entregando, sin saberlo, nuestros datos financieros y contraseñas a los hackers.

El experto en ciberseguridad Oliver Buxton, de la firma Norton, respaldó la advertencia de Google.

“Muchos puntos Wi-Fi públicos son redes sin cifrar que transmiten datos en texto plano, lo que los hace vulnerables a los ciberdelincuentes con las herramientas adecuadas”, explicó. “Los hackers en la misma red pueden interceptar tus actividades en línea, incluyendo tus credenciales bancarias, contraseñas y mensajes personales”.

Buxton también alertó sobre los llamados “puntos de acceso maliciosos” o “redes gemelas”, que engañan a los usuarios haciéndose pasar por conexiones legítimas.

Expertos en ciberseguridad explican que muchas redes no están cifradas y pueden ser falsificadas para engañar a los usuarios. (Foto referencial: Freepik)

“Por ejemplo, si te hospedas en el hotel Goodnight Inn, podrías ver una red llamada ‘GoodNight Inn’ (con una letra diferente). Si te conectas a ella, podrías estar ingresando a una red falsa creada por criminales para interceptar tu tráfico”, advirtió.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos emitió un comunicado similar en junio, recomendando a los viajeros evitar tanto las redes Wi-Fi públicas como los puertos de carga gratuitos en aeropuertos, por los mismos riesgos de seguridad.

Google, por su parte, aconseja revisar con frecuencia las cuentas bancarias y los reportes de crédito, ya que podrían mostrar señales tempranas de una posible intrusión.

El especialista en seguridad de Forbes, Zak Doffman, sugiere tomar medidas simples para prevenir estos ataques.

La recomendación es usar solo redes seguras, revisar las cuentas bancarias con frecuencia y emplear VPN de pago para una mayor protección. (Foto referencial: Freepik)

Entre ellas: desactivar la conexión automática a redes desconocidas, asegurarse de que las conexiones estén cifradas (verificando el ícono del candado) y comprobar que la red sea realmente la oficial del lugar.

Además, recomienda usar una VPN confiable y de pago, evitando las versiones gratuitas, que pueden ser incluso más peligrosas.

Google recuerda que los fraudes digitales ya han provocado pérdidas superiores a 400 mil millones de dólares en todo el mundo, y solo el 4% de las víctimas logra recuperar su dinero.

Más consejos para evitar ataques de ciberdelincuentes

Para proteger tu información personal y financiera de los ciberdelincuentes, la clave es adoptar una combinación de medidas técnicas y hábitos de seguridad.

Usa contraseñas únicas y largas para cada cuenta, ayudándote con un gestor. La medida más importante es activar la Autenticación de Dos Factores (2FA) en todos tus servicios clave, añadiendo una capa de seguridad adicional.

Sé extremadamente cauteloso con el phishing. Nunca hagas clic en enlaces o archivos adjuntos de correos o mensajes de texto inesperados o que pidan información personal. Desconfía de la urgencia y verifica siempre la fuente y la dirección del remitente antes de interactuar.

Mantén tu software actualizado (sistema operativo, apps y antivirus) para corregir fallos de seguridad. Además, evita hacer transacciones o iniciar sesión en cuentas importantes cuando uses redes Wi-Fi públicas y asegúrate de que los sitios web sensibles muestren el candado HTTPS.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí