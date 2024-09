Motorola ha decidido traer la familia Edge 50. Uno de ellos es el famoso Edge 50 Fusión, que se caracteriza por reunir las funciones más aclamadas por los usuarios. En su color azul noche, la marca busca que este dispositivo sea el más ligero y delgado que los demás. ¿Lo habrá logrado? Aquí la review completa del smartphone que podrá ser tu favorito.

Así es el diseño

El Motorola Edge 50 Fusion tiene un diseño bastante delgado, pues solo cuenta con 7.9 mm de grosor. Sostenerlo con una sola mano es bastante práctico y no se te cansará el brazo al momento de querer grabar en horizontal o no perderás estabilización.

Se le complementa los 161.9 mm de alto y 73.1 de ancho. En la zona trasera, en un chasis color noche, es bastante liso. No es vidrio, sino más bien un plástico que evita que las huellas dactilares se impregnen, no tiene imperfecciones ni se le añaden demasiados detalles mas que el logo de Motorola.

En cuanto al módulo de cámaras, esta no sobresale demasiado del cuerpo. Están tan ceñidas que me da gusto que, en caso lo coloques sin case sobre la mesa, no tambalee por nada del mundo. Asimismo, en sus frames alcanzan los botones de volumen, el de encendido y apagado, la ranura para la SIM y el puerto USB Tipo-C.

Ya mudándonos a la pantalla, esta curva. No hay muchos bíseles en la zona superior e inferior, por lo que la deja casi al borde de nada. Ubicamos un pequeño orificio para la cámara frontal, a fin de que te tomes esos selfies que tanto deseas.

En sí, el dispositivo me ha parecido ligero, solo tiene 174.9 gramos, casi nada, y es fácil de dominar. No tienes que estar pensando en que se te acalambrará la mano o algo por el estilo. Me ha gustado que todavía se apuesten por dispositivos leves.

Cómo va la pantalla

La display es también lisa. No se pegan esas huellas dactilares conforme la empleas para ver tus redes sociales o tus videos de YouTube. Esta es de 6.7 pulgadas y viene con la tecnología P-OLED, por lo que los colores los verás más encendidos que nunca.

Incluso, la pantalla tiene, dentro de los Ajustes, una opción para mejorar considerablemente la colorimetría, a fin de que gocen de un equilibrio en la textura y negros y blancos. Me gusta mucho la posibilidad de aumentar las tonalidades, para que sean muy similares a la realidad.

En cuanto a píxeles, puedes reproducir videos de YouTube a 2160 gracias a su resolución de 1080 x 2400 píxeles. Ello generará que también veas las imágenes a 60 fotogramas por segundo. No existe ni un ápice de molestias en los ojos, pues también hay opciones para controlar el brillo y el cuidado ocular.

Puedes alcanzar los 120 Hz de tasa de refresco, pero también los 1600 nits de brillo máximo. Por lo que, si sales a la calle con el celular y quieres revisar tus notificaciones, pues no sufrirá la iluminación, por el contrario, se adapta rápidamente mediante su función de automático.

Un detalle que quizá no te guste mucho es que, al momento de tomar fotografías y colocar el dispositivo en horizontal, puede haber toques fantasmas, evitando usar el móvil con normalidad. Allí su talón de Aquiles.

¿Qué tal la prueba del procesador y rendimiento?

El Motorola Edge 50 Fusion me ha gustado en el hecho de que puede adaptarse a cualquier aplicación. No solo en segundo plano, sino también en las apps más pesadas. El celular es bastante guerrero para ser un gama media. Su estructura hace que no aminoren los componentes internos.

Lo mejor de todo es que viene con Android 14 de fábrica y Google en estado completamente puro. Cuando enciendas el equipo, no notarás absolutamente nada de apps preinstaladas mas que las necesarias. El celular está capacitado para actualizarse hasta 3 veces más, por lo que el tiempo de utilidad se prolonga.

Lo bueno es que tienes 256 GB de almacenamiento interno para que no temas en guardar la mayor cantidad de cosas. Si eres creador de contenido, este dispositivo te podrá ayudar en varias tareas. Además, se le incluyen 8 GB de RAM, mismas que puede extenderse mediante la inteligencia artificial, y el procesador Snapdragon 7s Gen 2, que genera que el dispositivo tenga fluidez y versatilidad.

¿Qué hay sobre los videojuegos? En el caso de Fortnite pude llevar la experiencia hasta los 60 fotogramas por segundo. No hubo ningún tipo de traspié. La calidad estaba en alta, ya que en épica sí que hay ciertas pixelizaciones. Pero las pulsaciones, los ataques y el giro en 360 grados de los personajes estaba bien integrado. Lo único que sí te puede generar cierta incomodidad son los toques fantasmas a los laterales de la pantalla, por lo que es bueno evitar apoyarte a los alrededores de la display. Los contrastes y los colores también se lucían. Cuando el clima del juego iba a oscuro, no se veía demasiado tenue para no seguir jugando, por el contrario, se lucían cada uno de los objetos.

En el caso de Genshin Impact, también tuvo el mismo efecto. Se pudo jugar en 60 fotogramas por segundo en una calidad predeterminada. La configuración hizo que el juego también gozara de versatilidad sin ningún problema. La dominación de los personajes hacía que no se pierda en el mapa. Te desplazabas de un lado a otro y no se generaba ese tipo de arrastre que otros móviles de gama media lo hacían. Por lo demás, correcto, desde los hechizos de los personajes, hasta los ataques iban bien sinceros, sin que se sature o se genere el pixeleo.

¿Toma buenas fotos?

El Motorola Edge 50 Fusion cuenta con dos cámaras traseras: una principal de 50 megapíxeles y una ultra gran angular de 13 megapíxeles. La cámara frontal tiene 32 megapíxeles. Todas las cámaras incluyen el efecto HDR.

Las fotos tomadas con la cámara principal suelen ser bastante buenas, aunque la textura puede no ser la mejor si hay movimiento. Para obtener mejores resultados, especialmente en situaciones en las que solo tienes una oportunidad para la foto, asegúrate de estabilizar el teléfono.

En condiciones de contraluz, el HDR puede ayudar a evitar que las fotos salgan demasiado oscuras. En entornos con poca luz, el modo noche es útil para capturar detalles que no se ven claramente durante el día.

Los colores en las fotos tienden a ser naturales, con poco contraste en los detalles. En invierno, las tonalidades frías se destacan, como el pasto verde brillante y un cielo gris claro, no pálido.

En cuanto al acercamiento, es mejor evitarlo, ya que puede provocar pixelización. El Motorola Edge 50 Fusion no tiene un lente de zoom dedicado, por lo que recorta la imagen para acercarla.

La cámara ultra gran angular tiende a mostrar colores más fríos y las fotos pueden salir un poco oscuras si hay sombras.

La cámara selfie me ha impresionado. No distorsiona el rostro y conserva detalles sutiles, aunque a veces puede haber un leve efecto de ruido. Sin embargo, es más que suficiente para compartir en redes sociales.

Así dura la batería

El Motorola tiene 5000 mAh de batería. Algo que me he percatado es que, si empleas cables que no son los que trae la caja, el dispositivo carga lentamente, a diferencia de los originales que los detecta rápidamente y la batería la tendrás en menos de 15 minutos al 68 %. Al 100% llegarás en media hora.

Si eres de usarlo solo para revisar el TikTok, las redes sociales o charlar un rato con tus amigos en WhatsApp, la batería te puede durar hasta un día y medio. Mientras que si lo empleas para videojuegos, en un inicio durará aproximadamente 6 horas con algunas pausas. Si eres de tomar fotos, la energía se drenará en tan solo 8 a 9 horas, aunque con la grabación sí se te puede ir demasiado rápido.

A mi gusto, la batería del Motorola Edge 50 Fusion está bien calculada, para aquellos que usan diversidad de aplicaciones para crear contenido es más que suficiente. Aprovecha todos sus componentes para brindarte entretenimiento sin que se pare o trabe.

Conclusiones finales del Motorola Edge 50 Fusion

El Motorola Edge 50 Fusion es un dispositivo que me ha gustado por la forma en cómo Motorola sigue implementando celulares delgados.

Asimismo, el hecho de que no ocupe nada en el bolsillo, también genera que no pese demasiado si es que grabamos contenido por horas.

También es bastante bueno el que goce de Android 14 completamente puro y que pueda correr juegos desde los más clásicos hasta los exigentes.

Por otro lado, el Motorola Edge 50 Fusion decae un poco en cámaras, pues las imágenes pueden salir movidas si no tienes la estabilización correcta.

El Motorola Edge 50 Fusion se vende en Perú a 1399 soles.

