La comunidad latina en Nueva York y el mundo de las redes sociales están de luto. Ariela Mejía-Polanco, mejor conocida como Ariela ‘La Langosta’, murió de forma trágica el pasado 17 de agosto. Conoce cuál fue la causa y otros detalles, como la reacción de su amigo, el rapero Tekashi 6ix9ine.

La influencer dominicana, de 33 años, era figura reconocida en Instagram con más de 559,000 seguidores, donde compartía contenido de moda, estilo de vida y modelaje.

¿CÓMO MURIÓ ARIELA ‘LA LANGOSTA’?

Las primeras investigaciones policiales confirmaron que Ariela murió a causa de heridas de bala. La influencer fue hallada, alrededor de las 8 am del domingo 17 de agosto, al volante de su auto, un Mercedes-Benz G-Class negro, informó la Oficina del Forense del Condado de Westchester. Estaba cerca de la salida de una autopista, en Mount Vernon, Nueva York.

Las primeras investigaciones apuntan a que “no fue un hecho al azar”, sino un ataque dirigido contra ella. “La averiguación preliminar determinó que ella fue probablemente blanco de un acto violento y que su defunción no fue un acto aleatorio”, expresaron.

El vehículo presentaba el vidrio del lado del conductor destruido por múltiples disparos. Según detalló The New York Post, el suceso ocurrió poco después de que Ariela asistiera a una fiesta en el club Ikon de Manhattan, donde trabajar como mesera.

La Policía interrogó a su pareja, Nata Cartier, aunque, hasta el momento, no hay sospechosos formalmente acusados ni un motivo claro del crimen.

El diario dominicano El Caribe puntualiza que Cartier está “vinculado a la operación judicial conocida como Operación Mayweather, que investiga la red criminal Los 50-Bloque 14”, una estructura “señalada” por presuntas “actividades ilícitas”.

La investigación continúa y mantiene en expectativa a sus seguidores y seres queridos.

Ariela La Langosta tenía más de medio millón de seguidores en Instagram (Foto: Ariela La Langosta/ Instagram)

¿CÓMO REACCIONÓ TEKASHI 6IX9INE AL ASESINATO DE ARIELA ‘LA LANGOSTA’?

El rapero Tekashi 6ix9ine expresó su dolor por la muerte de su amiga cercana Ariela ‘La Langosta’, quien la describió como su “hermana” y la recordó con un mensaje donde aseguró ella siempre será reconocida como “la reina de Nueva York” .

Varias discotecas rindieron tributo a Mejía-Polanco tras darse a conocer la noticia de su muerte. En el restaurante Ikon New York, en Manhattan, donde había trabajado la noche anterior a su muerte, los empleadosy jefes lamentaron la tragedia. La describieron como “un alma brillante y humilde con una energía increíble”.

Tekashi 6ix 9ine lamentó la muerte de su amiga Ariela La Langosta, quien aparece en uno de sus videos (Foto: Ariela La Langosta/ Instagram)

