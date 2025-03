Benny Blanco no tiene dudas sobre su historia de amor con Selena Gomez. El productor musical abrió su corazón y reveló cómo fue ese primer beso con la estrella del pop, un momento que, según él, marcó un antes y un después en su vida. Ahora, comprometidos, Blanco recuerda con emoción aquel instante y lo califica como “la mejor decisión que he tomado”. ¿Qué hizo que ese beso fuera tan especial?

“Creo que este instante quedará para siempre en mi memoria”, expresó Blanco, de 37 años, en sus Historias de Instagram, donde publicó una foto en blanco y negro de la pareja tras una de sus primeras citas. “Estábamos jugando We Are Not Really Strangers, y la carta que nos tocó decía: ‘Tómense una selfie juntos’”.

Blanco contó que, después de tomarse la foto, Gomez, de 32 años, apoyó su cabeza sobre su pecho mientras él sostenía el teléfono para capturar el momento.

“Cuando terminamos la selfie, te miré y sentí tu corazón latiendo con tanta intensidad que no pude resistirme a acercarme y besarte”, recordó. “Sin duda, fue la mejor decisión de mi vida. Te amo”.

Benny Blanco y Selena Gomez lanzarán su álbum conjunto, 'I Said I Love You First', el viernes 21 de marzo. | Crédito: Emma McIntyre / Getty Images

Gomez también compartió la publicación de Blanco en sus Stories y le respondió con un simple pero emotivo “Te amo”.

Aunque Gomez y Blanco ya habían colaborado en varias ocasiones antes de iniciar su relación, la cantante reveló en diciembre de 2023 que llevaban seis meses juntos. Un año después, el productor le propuso matrimonio con un impresionante anillo de diamantes en forma de marquesa.

Blanco y Gomez lanzarán su álbum conjunto, I Said I Love You First, el viernes 21 de marzo. El LP incluso incluye un homenaje a su primera cita.

Benny Blanco se refirió al primer beso con su prometida Selena Gomez como "la mejor decisión que he tomado". | Crédito: Instagram Benny Blanco

“Nuestra primera cita fue en Sunset Blvd, y también es el título de nuestra próxima canción juntos”, escribió Gomez a través de Instagram el martes, 11 de marzo. “Sunset Blvd sale el 14 de marzo con @itsbennyblanco”.

Blanco llevó a Gomez al restaurante tailandés Jitlada en Los Ángeles, donde quedó fascinado por ella desde el primer momento.

“Sabes cuando crees que has encontrado a la persona indicada y dices: ‘Oh, Dios mío’. Pero esto se siente completamente diferente”, comentó Blanco a Interview. “Desde el momento en que empezamos a pasar tiempo juntos, supe que ella era mi esposa. Le decía a mi mamá: ‘Esta es la chica con la que me voy a casar’. Es mi mejor amiga”.