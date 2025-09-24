Emma Watson, recordada por su papel de Hermione Granger en la exitosa saga “Harry Potter”, volvió a ser noticia, pero esta vez lejos del cine. La actriz habló por primera vez sobre la suspensión de su licencia de conducir en el Reino Unido, una sanción que la obligará a estar seis meses sin manejar.

En el podcast On Purpose de Jay Shetty, Emma explicó cómo ha afrontado la situación. “Hace poco empecé a andar en bicicleta”, contó entre risas. “Sí, empecé a andar en bicicleta antes de que me prohibieran conducir, pero ahora resulta especialmente afortunado que también use la bicicleta por esa razón”.

La intérprete de 35 años reveló cómo se sintió luego de que el incidente diera la vuelta al mundo: “Dios mío, estaba recibiendo llamadas, decían que estaba en la BBC, en las noticias internacionales. Sentí que mi vergüenza estaba en todas partes”.

Como se recuerda, la actriz fue sancionada en julio pasado por manejar a 61 km/h en una zona de 48 km/h en Oxford, Inglaterra. Como ya acumulaba nueve puntos en su licencia, recibió una multa cercana a los 1.400 dólares y la prohibición de su licencia durante medio año.

La actriz, que ahora se traslada en bicicleta, confesó que la sanción se volvió viral y le generó “vergüenza en todas partes”. (Foto: COREY SIPKIN / AFP)

Lejos de enojarse, Watson encontró un lado positivo. “Creo que, de una forma graciosa, lo más dulce fue recibir tantos mensajes de personas diciendo: ‘A mí me pasó lo mismo. Te entiendo. Es horrible. Apesta’”, recordó. “Lo cual fue lindo, en cierto modo. ‘¿Necesitas que te lleve?’ Y yo pensaba: en realidad, sí”.

Emma explicó que esta infracción surgió en un momento de cambios. “Pasé de conducir solo los fines de semana o en vacaciones a, cuando me convertí en estudiante, manejar todo el tiempo”, dijo, aludiendo a sus estudios de Maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Oxford. “Y sí, claramente no tenía la experiencia ni las habilidades, que ahora sí tengo”.

Además, contó que la experiencia le resultó “humillante”. “Me decía: ‘Bueno, Emma, parece que no eres capaz de recordar las llaves, ni de mantenerte a 48 kilómetros por hora en una zona de 48. No pareces capaz de hacer cosas bastante básicas de la vida’”, bromeó. “Hubo días en los que solo quería decirle a la gente: ‘¡Solía ser buena en las cosas, de verdad! ¡Era muy buena en muchas cosas! Sé que ahora no lo parece, pero lo era’”.

Explicó que la falta de práctica al volante y su “transición incómoda” fuera de la actuación influyeron en la infracción. (Foto: Tolga Akmen / AFP)

En la misma entrevista, Watson se emocionó al hablar de la dificultad para hacer amigos después de Harry Potter.

“Llegaba a los rodajes con la expectativa, que creo que desarrollé en Harry Potter, de que las personas con las que trabajaba serían como mi familia y que seríamos amigos para toda la vida”, dijo con lágrimas. “Buscaba amistad en el trabajo y eso fue una experiencia muy dolorosa fuera de Harry Potter y en Hollywood, dolorosa hasta los huesos, porque la mayoría de la gente no va a esos ambientes buscando amistades”.

Watson también reflexionó sobre su vínculo con J.K. Rowling. A pesar de las polémicas opiniones de la autora, señaló: “No existe un mundo en el que yo pudiera cancelarla o dejar de reconocer lo que significó para mí. Tiene que seguir siendo verdad: lo es. Puedo amarla, puedo saber que ella me amó, puedo estar agradecida, puedo reconocer que algunas de las cosas que dijo son ciertas, y al mismo tiempo puede existir todo lo demás. Mi trabajo es sostener todo eso, pero lo más importante es que lo que ella ha hecho nunca me será quitado”.

En la misma entrevista, habló de la dificultad de hacer amigos en Hollywood y de su vínculo complejo con la escritora J.K. Rowling. (Foto: Getty Images)

Los motivos por los que Emma Watson decidió alejarse de la actuación

Emma Watson decidió alejarse de la actuación tras su última película en 2019 (Little Women) para recuperarse creativa y emocionalmente. Confesó que se sentía “un poco atrapada” al tener que promover proyectos en los que no tenía voz ni poder de decisión.

Desde entonces, centró su energía en otras áreas: está cursando una maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Oxford, dirigió un cortometraje para Prada, y lanzó con su hermano una marca de ginebra sostenible llamada Renais, además de involucrarse en proyectos de moda ética y activismo.

Aunque se encuentra lejos de las pantallas y las cámaras, Watson aclaró que no se ha retirado permanentemente, ya que desea regresar a la actuación solo cuando encuentre un proyecto en el que pueda involucrarse con autonomía y un sentido auténtico.

