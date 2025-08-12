Jennifer Aniston recordó a su difunto compañero de “Friends”, Matthew Perry, en una de sus declaraciones más sinceras hasta la fecha. En una entrevista con Vanity Fair publicada este lunes, reveló que tanto ella como el resto del elenco, conformado por Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc, estuvieron siempre a su lado en sus momentos más difíciles.

“Hicimos todo lo que pudimos por Matthew durante sus problemas con las adicciones”, afirmó.

La actriz explicó que esa etapa fue dura para todos, pero especialmente para Perry. “Casi sentíamos que llevábamos mucho tiempo de duelo por Matthew, porque su lucha contra esa enfermedad era realmente muy difícil de combatir”, señaló la directora de 56 años.

La actriz confesó que, aunque su muerte en 2023 fue dolorosa, siente alivio al saber que está “libre de ese dolor”. (Foto: Frazer Harrison / Getty Images) / Frazer Harrison

Aniston también admitió que “por difícil que haya sido para todos nosotros y para los fans, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor”.

La actriz aclaró que se siente “contenta” de que Perry, quien falleció en octubre de 2023 a los 54 años, esté “libre de ese dolor”.

Tras su muerte por sobredosis de ketamina, la protagonista de The Morning Show le dedicó un emotivo mensaje en Instagram. “Matty, te quiero muchísimo y sé que ahora estás completamente en paz y libre de cualquier dolor”, escribió entonces. “Te hablo todos los días… a veces casi puedo escucharte diciendo ‘¿podrías SER más loco?’”.

Matthew Perry, estrella de la serie "Friends", murió por sobredosis en 2023. (Foto: AFP) / GABRIEL BOUYS

En su primera entrevista después del fallecimiento, Aniston recordó que, en sus últimos días, Perry estaba “feliz” y “saludable”. Incluso reveló que habían estado enviándose mensajes la misma mañana de su muerte. “No estaba sufriendo. No estaba luchando”, dijo en diciembre de 2023. “Estaba en una búsqueda. Trabajó muy duro”.

En agosto de 2024, cinco personas fueron acusadas en relación con la muerte de Perry, entre ellas dos médicos que se declararon culpables de distribuir ketamina. El actor de The Odd Couple llevaba años batallando contra la adicción, tema que relató en su autobiografía de 2022, titulada Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing. Allí calculó que había gastado “9 millones de dólares o algo así” en intentar mantenerse sobrio.

Perry había invertido millones en rehabilitación, relató su historia en sus memorias y siempre reconoció a Aniston como la amiga que más lo apoyó. (Foto: Warner Bros. Television Distribution)

En ese mismo libro, Perry escribió: “Me siento mejor porque está fuera. Está en un papel. El ‘por qué’ sigo vivo está definitivamente en el área de ayudar a la gente”.

También expresó en entrevistas que Aniston fue “la amiga que más se acercó a mí” en sus peores momentos, y en 2022 le dijo a Diane Sawyer que estaba “muy agradecido” por su apoyo constante.

La trágica muerte de Matthew Perry

Cabe agregar que Matthew Perry fue encontrado muerto el 28 de octubre de 2023 en su casa de Los Ángeles, a los 54 años. La autopsia reveló que la causa del fallecimiento fue una sobredosis aguda de ketamina.

El actor fue hallado inconsciente en el jacuzzi de su residencia y, pese a los intentos de reanimación, fue declarado muerto en el lugar. No se encontraron signos de violencia y la policía descartó un acto criminal inmediato.

En agosto de 2024, cinco personas fueron acusadas en relación con su muerte, entre ellas dos médicos que se declararon culpables de distribuirle la sustancia. Las investigaciones señalaron que Perry llevaba tiempo recibiendo ketamina como parte de un tratamiento experimental.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí