Jennifer Aniston aprendió a llevar una vida saludable desde que era niña. En una reciente entrevista, la actriz de 56 años contó cómo sus padres, Nancy Dow y John Aniston, influenciaron sus hábitos desde muy temprano. Asimismo, reveló el alimento que tenía prohibido durante su infancia.

“Nunca me dejaban comer nada con azúcar, y también me daban pan de espelta”, recordó Aniston en conversación con People. “Crecí en una de esas casas con un enfoque holístico… así que de alguna manera he vivido así”.

Su madre, que falleció en 2016 a los 79 años, fue quien más insistía en que llevara un estilo de vida sano. “Mi mamá me inculcó la importancia de tomar agua desde que era niña, aunque supongo que más en la adolescencia”, señaló.

En una entrevista con People, la actriz sobre sus padres y la influencia que estos tuvieron en su infancia. (Foto: MICHAEL TRAN / AFP)

Los consejos de su madre no se detenían ahí. La actriz, ganadora de premios Emmy, añadió: “También fue ella quien me enseñó a usar crema para la cara y crema para los ojos”.

Aniston nació en Los Ángeles en febrero de 1969, pero se mudó a Nueva York con sus padres cuando era pequeña. Ambos trabajaban en la industria del entretenimiento, aunque se separaron cuando ella tenía nueve años. Su padre falleció en 2022 a los 89 años.

Hasta hoy, la influencia de sus padres sigue guiando sus decisiones, tanto físicas como mentales. Uno de los hábitos que más mantiene es el de mantenerse bien hidratada. “Ahora soy súper consciente de la gente que no toma agua, porque yo siempre he tomado muchísima”, confesó.

Aniston nació en Los Ángeles en febrero de 1969, pero se mudó a Nueva York con sus padres cuando era pequeña. (Foto: Gregg DeGuire / Variety via Getty Images)

Incluso entre sus amigas, ese tema ha sido motivo de sorpresa. “Tengo amigas que no pueden tomar agua, que no les gusta el sabor. Y yo les digo: ‘¡Es solo agua! ¡Tienes que hidratarte, debes hidratarte!’”, contó la actriz.

Ese amor por el agua es lo que hace que su relación con Smartwater sea tan especial y duradera, pues trabaja con la marca desde 2007.

El padre de Jennifer Aniston fue el actor John Aniston. Falleció el 11 de noviembre de 2022 a los 89 años. (Foto: Instagram)

“Simplemente no podemos dejar de estar juntos”, dijo entre risas. “Me encanta desde entonces y me sigue encantando ahora. Es deliciosa, refrescante, sabe perfecta. Me gusta la botella, la marca, la gente”.

En su nueva campaña publicitaria con la marca, Aniston aparece en divertidos clips que parodian momentos detrás de cámaras y que muestran cómo, a veces, lo más simple es lo más inteligente. “Queríamos encontrar una forma divertida e innovadora de mostrarlo, algo un poco diferente”, concluyó.

Los papeles más reconocidos de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston es reconocida por su icónico papel como Rachel Green en la exitosa serie de televisión Friends, que se emitió desde 1994 hasta 2004. Este personaje la catapultó a la fama mundial, convirtiéndola en una de las actrices más queridas y en un referente.

Tras el final de Friends, Aniston consolidó su carrera en el cine, destacándose principalmente en comedias románticas. Entre sus papeles más reconocidos en este género se encuentran los de “Mi novia Polly” (2004), donde compartió pantalla con Ben Stiller, y “Una pareja de tres” (2008), junto a Owen Wilson, que fue un éxito de taquilla. También brilló en “Quiero matar a mi jefe” (2011), donde interpretó un papel más cómico y atrevido que rompió con su imagen habitual.

En años más recientes, Jennifer Aniston demostró su versatilidad incursionando en géneros más dramáticos y en el ámbito de las plataformas de streaming. Su papel como Alex Levy en la serie de Apple TV+ “The Morning Show” (2019-presente) le valió el reconocimiento de la crítica y un Premio del Sindicato de Actores.