El fallecimiento de Kseniya Alexandrova ha dejado con la boca abierta a todos los relacionados con el modelaje y el Miss Universo. A veces nos olvidamos de que detrás de los títulos de belleza, las coronas y los desfiles por la pasarela, hay personas reales, con sueños, familias y una vida que, como la de cualquiera, puede cambiar en un instante. Esta joven en mención no solo fue Miss Rusia 2017 y una destacada representante en Miss Universo; fue una mujer que irradiaba luz y que, según quienes la conocieron, dejaba huella allá donde iba.

La confirmación oficial llegó a través de un comunicado de la Organización Miss Universo, que este miércoles, a altas horas de la noche, expresó sus condolencias con un emotivo mensaje: “Su gracia, belleza y su espíritu dejaron una huella inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá”. Las redes se llenaron de recuerdos, fotos de su participación en Las Vegas durante Miss Universo 2017 y videos donde se la veía sonreír con esa dulzura que la caracterizaba.

La modelo rusa había conseguido posicionarse en la industria del modelaje (Foto: Kseniya Alexandrova / Instagram)

¿DE QUÉ MURIÓ KSENIYA ALEXANDROVA?

Según informaron medios rusos, Kseniya Alexandrova sufrió un accidente automovilístico en el mes de julio, en la región de Tver, al noroeste de Moscú. Viajaba en el coche junto a su esposo cuando un alce se cruzó en la carretera. El impacto fue tan fuerte que el animal se estrelló contra el vehículo. Ella, que iba en el asiento del pasajero, fue la más afectada.

Lo que ocurrió después fue un escenario de esos que uno desearía que terminara de otro modo. Kseniya fue trasladada de urgencia al Skifosovsky Research Institute, un reconocido centro médico de la capital rusa, donde permaneció en cuidados intensivos durante varias semanas. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, no pudo recuperarse del trauma craneal severo que sufrió en el accidente.

UN ROSTRO INOLVIDABLE EN EL ESCENARIO DE MISS UNIVERSO

Muchos la recordarán por su participación en Miss Universo 2017, celebrado en Las Vegas, Nevada, donde representó con elegancia a su país ante millones de espectadores. La imagen de Kseniya desfilando en el escenario del Planet Hollywood Resort & Casino está grabada en la memoria de los seguidores de los certámenes de belleza. Era dueña de una elegancia serena, con una presencia imponente pero sin arrogancia.

Su paso por ese certamen no solo fue importante por lo competitivo que es Miss Universo, sino porque marcó un antes y un después en la imagen internacional de Miss Rusia. En ese momento, muchos medios internacionales la destacaron por su preparación, carisma y manejo de idiomas. Hablaba con fluidez inglés y francés, y era conocida por su disciplina fuera de cámaras.

LA REACCIÓN DEL MUNDO DE LA MODA Y LA BELLEZA

Desde que se conoció su fallecimiento, diferentes figuras del mundo del modelaje y los concursos han expresado su tristeza. Exreinas de belleza, diseñadores y periodistas que la entrevistaron han compartido mensajes de despedida. No es solo la pérdida de una figura pública; es también el adiós a una mujer que construyó vínculos humanos en una industria que a veces puede parecer superficial.

Más allá de los flashes y las sesiones fotográficas, Kseniya Alexandrova dejó un legado humano. Era cercana, empática y auténtica, según sus colegas. Muchas jóvenes que ingresaron al mundo de los concursos en Rusia la mencionaban como un ejemplo a seguir, tanto por su elegancia como por su actitud.

EL LEGADO DE KSENIYA

No es fácil hablar de muerte cuando se trata de alguien tan joven. Pero sí es posible hablar de legado. Y el de Kseniya no se mide solo en coronas ni en sesiones de fotos. Su legado está en el impacto que tuvo en quienes la conocieron, en la forma en que representó a Rusia con orgullo y en cómo usó su voz para inspirar a otras mujeres a sentirse fuertes y bellas tal como son.

La Organización Miss Universo lo resumió con sensibilidad en su despedida: “Esperamos que su memoria continúe inspirando bondad, fuerza y amor en todos aquellos que fueron lo suficientemente afortunados de conocerla”.

FOTOS DE INSTAGRAM DE KSENIYA ALEXANDROVA

Kseniya Alexandrova durante una visita a París en 2024 (Foto: Kseniya Alexandrova / Instagram)

Kseniya Alexandrova solo tenía 30 años cuando falleció tras un fatídico accidente de auto que la dejó varias semanas en una cama de hospital luchando por su vida (Foto: Kseniya Alexandrova / Instagram)

