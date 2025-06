Lauren Sánchez y Jeff Bezos están siendo noticia en el mundo del espectáculo debido a que organizaron una boda de tres días valorizada en millones de dólares en Venecia, Italia. Si bien el costo de la ceremonia es algo que ha llamado fuertemente la atención, también se ha mostrado gran interés en saber si la reportera, tras su matrimonio, se animará a llevar el apellido del fundador de Amazon. Para más detalles al respecto, lee esta nota.

En muchos países del mundo se tiene la costumbre de que las mujeres cambien su apellido por el de su esposo como un símbolo de unión y para formar una nueva identidad familiar. Esto claramente no es una obligación, por lo que no significa que quien no lo haga está actuando mal.

La vez que Lauren Sánchez habló sobre si cambiará o no su apellido

El tema aquí es que muchos se preguntan si Lauren Sánchez optará por cambiar su nombre a Lauren Bezos. Para responder esa interrogante es importante recordar una entrevista que le hizo Vogue a la reportera en 2023. Aquella vez, ella tocó ese tema sin ningún problema. Según sus palabras de ese entonces, tenía muchas ganas de “ser la Sra. Bezos”, por lo que confirmó que iba a adoptar el apellido de su pareja, con quien hoy celebrará su matrimonio en la isla de San Giorgio Maggiore.

El momento en que Jeff Bezos y Lauren Sanchez salieron del Hotel Aman para cenar con los invitados de la celebración de su boda en Venecia. (Foto: Stefano Mazzola / GC Images / Getty Images)

Lauren Sánchez y Jeff Bezos no se casarán en Venecia. Solo festejarán su boda

A raíz de haberte mencionado el festejo que se llevará a cabo este viernes, te comento que, de acuerdo a Page Six, Lauren Sánchez y Jeff Bezos ya se han casado en Estados Unidos tras firmar un acuerdo prenupcial multimillonario, del cual se desconocen los detalles.

Se cree que Lauren Sanchez y Jeff Bezos iniciaron una relación sentimental a inicios de 2019. Ambos se comprometieron en 2023. (Foto: Craig T Fruchtman / Getty Images)

“A menudo, un matrimonio en un país extranjero no es válido en EE.UU. o genera otros problemas, por lo que sí es probable que ya estén casados”, expresó un reconocido abogado de Florida al medio estadounidense.

“Descarto totalmente que celebren una ceremonia civil en Venecia según la ley italiana”, señaló también un funcionario municipal a The Times de Londres. Todo a raíz de que la pareja no presentara una solicitud oficial para casarse en Venecia.

