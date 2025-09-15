Una curva inesperada y el estruendo inconfundible de un clásico vintage terminaron por convertirse en pesadilla para Mike Wolfe, famoso por “El precio de la historia”, y su pareja Leticia Cline. El viernes 12 de septiembre, la pareja fue protagonista de un accidente automovilístico en Tennessee que, además de dejar imágenes impactantes del vehículo destruido, desató la preocupación de miles de fans alrededor del mundo. En esta nota te contamos qué sucedió, cuál es el verdadero estado de salud de ambos y los detalles que compartieron sobre el dramático episodio.

El suceso desató una ola de mensajes y preocupación entre los miles de fans que siguen cada paso de la pareja, que dio mantiene una relación desde 2021. Aquí, todos los detalles sobre qué ocurrió exactamente, el estado de salud de ambos y cómo afrontan este delicado momento.

Foto del auto vintage azul completamente destruido y los mensajes de valentía publicados en redes sociales conmocionaron a los fans de "El precio de la historia" (Foto: Leticia Cline/Instagram)

¿QUÉ LES PASÓ EXACTAMENTE A MIKE WOLFE Y LETICIA CLINE?

El grave accidente ocurrió el viernes 12 de septiembre, cuando Mike Wolfe y Leticia Cline viajaban en su apreciado automóvil de época por Columbia, Tennessee. De acuerdo con testimonios y publicaciones en redes, sufrieron una colisión frontal que provocó daños severos al vehículo y lesiones de consideración en ambas celebridades. Wolfe, con un espíritu agradecido, relató: “Por la gracia de Dios, ambos estamos a salvo. Aunque Leticia sigue en el hospital, se espera una recuperación total. Gracias a todos por sus oraciones”.

Leticia Cline fue la más afectada: en sus palabras, enfrenta fractura de mandíbula en varios puntos, costillas y esternón rotos, un pulmón colapsado y notoria hinchazón en la columna. “Me cerrarán la boca con alambres, pero sigo teniendo cerebro y eso es lo que importa”, expresó Leticia con sentido del humor y resiliencia en Instagram, acompañando sus mensajes con fotos de su internación, caminando con goteo intravenoso de ketamina para el dolor y un collarín. Wolfe, ya dado de alta, ha permanecido a su lado durante todo el proceso.

El accidente de Mike Wolfe y Leticia Cline ha movilizado no solo a fans de “El precio de la historia”, sino a estrellas del universo reality y motor, quienes han manifestado su solidaridad y admiración por la fortaleza de la pareja.

Juntos en las buenas y las malas. Leticia Cline aún sigue en recuperación y es cuidada por Mike Wolfe, a quien ya le dieron de alta. (Foto: Mike Wolfe/Instagram)

