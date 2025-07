Nicole Curiel es una de las participantes que forma parte de la cuarta temporada de “Top Chef VIP”. Si bien, sus ganas de salir adelante, su disciplina y su creatividad en el reality de cocina la están poniendo bajo la atenta mirada de los jueces y la audiencia, hay otra cosa que ha llamado poderosamente la atención del público: su ascendencia. Y es que al ser una joven promesa en el mundo de la actuación, son muchos los que se preguntan quiénes son sus padres. Conócelos a continuación.

La joven actriz tiene un vínculo roto con su padre (Foto: Karla Curiel / Instagram)

¿QUIÉNES SON LOS PADRES DE NICOLE CURIEL?

Conoce en las siguientes líneas a los padres de Nicole Curiel, quien antes de ingresar al programa de Telemundo escribió la siguiente frase en sus redes sociales: “Quiero hacer las cosas bien”.

LA MADRE DE NICOLE CURIEL

La madre de Nicole Curiel es Karla Curiel, quien tuvo un breve noviazgo con Leonardo García, uno de los hijos del famoso actor y galán de telenovelas Andrés García. Fruto del romance que tuvieron nació la muchacha, de la que Leonardo recién se enteró cuando la nena cumplió año y medio.

Karla Curiel es la madre de Nicole. Ella fue madre soltera (Foto: TVnotas / YouTube)

“Cuando yo me embaracé, él se fue a Miami a hacer algunas cosas de trabajo y no lo pude encontrar. Al año y medio nos reencontramos y le dije que tenía una hija (…). Él nunca me pidió una prueba de paternidad, la que me la pidió fue Andrea, su hermana”, relató Karla Curiel en una entrevista a la revista TVNotas en 2011.

Tras ese encuentro, ella decidió mantenerse alejada de los medios; por tanto, no sabemos a qué se dedica con exactitud, solamente en la descripción de su cuenta de Instagram se describe como empresaria. Su hija Nicole tampoco sube mucho contenido con su mamá, salvo el clip que publicó por el Día de la Madre en mayo de 2025.

EL PADRE DE NICOLE CURIEL

El padre de Nicole es Leonardo García, quien no la ha reconocido; por lo tanto, la relación que mantienen es complicada, pues no tuvieron mucho acercamiento. La joven se crio con la familia de su mamá.

A pesar de que la actriz asegura no le guarda rencor a su progenitor, tampoco puede decir que es su padre. “No me gusta hablar mal de él. Los comentarios de su familia me dan igual. Cuando era niña, sí me afectaba lo que pasaba, pero ya no. Cuando hablo de él, lo menciono por su nombre. No pienso decirle ‘papá’ a alguien que no quiso serlo. Mi abuelo materno es quien merece ese título”, publica TVnotas.

Leonardo García es el segundo hijo de Don Andrés y con quien ha protagonizado su última polémica (Foto: Leonardo García / Instagram)

Mencionó que el nuevo pedido de su padre para una prueba de ADN tampoco lo hará: “Leonardo es una persona firme con sus decisiones. Tiene una mente cerrada y no me voy a meter. Después de mucho tiempo, él quiso hacer otras pruebas de paternidad y es muy cansado volver a lo mismo. No soy ratón de laboratorio. Me hubiera gustado no tener su sangre. Es algo fuerte, por cierto”.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí