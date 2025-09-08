Cassie Donegan, representante de Nueva York, se coronó una nueva Miss América 2026. En la gala del 7 de septiembre, en el Walt Disney Theater de Orlando, Florida, se alzó con la prestigiosa corona tras competir contra 52 concursantes de todos los estados y territorios del país. En esta nota, te invito a conocer más sobre la historia de esta reina de belleza, que tiene una trayectoria que fusiona arte, activismo y autenticidad.

Desde una infancia marcada por el bullying escolar hasta su ascenso en los escenarios de Broadway y su coronación nacional, Donegan ha sabido transformar sus experiencias difíciles en una plataforma de cambio social. Su mensaje sobre autenticidad personal y su compromiso con la educación artística la posicionan como una nueva generación de reinas de belleza que van más allá de los estándares tradicionales.

1. ¿Quién es Cassie Donegan, Miss América 2026?

Cassie Donegan tiene 27 años y nació en el pequeño pueblo de Little Town Nowhere, Virginia. Se describe a sí misma como “una típica chica sureña” que creció cantando en el pequeño escenario de su iglesia, lo que eventualmente la llevó a lugares emocionantes en su carrera artística. Actualmente reside en Sunnyside, un barrio en la parte occidental del distrito de Queens (Nueva York), con sus perros Gardner y Callie.

Cassie Donegan se convirtió el 7 de septiembre en la octava representante de New York en lograr el título de Miss América. Además, de la corona se lleva un premio de US$70,000 en becas universitarias.

Donegan combina una exitosa carrera empresarial con su pasión por las artes escénicas (Foto: Cassie Donegan/ Instagram)

2. Datos personales de “Cassie” Donegan

Nombre Completo: Cassandra “Cassie” Donegan

Cassandra “Cassie” Donegan Edad: 27 años

27 años Fecha de Coronación: 7 de septiembre de 2025

7 de septiembre de 2025 Estado Representado: Nueva York

Nueva York Lugar de Nacimiento: Little Town Nowhere, Virginia

Little Town Nowhere, Virginia Residencia Actual: Sunnyside, Nueva York

Sunnyside, Nueva York Título: Miss América 2026 (98ª ganadora en 104 años de historia)

Miss América 2026 (98ª ganadora en 104 años de historia) Profesión: Actriz, empresaria, activista y Miss América 2025

Actriz, empresaria, activista y Miss América 2025 Educación: Licenciatura en Bellas Artes en Teatro Musical, Universidad de Belmont

Licenciatura en Bellas Artes en Teatro Musical, Universidad de Belmont Redes sociales: @cassiedonegan

@cassiedonegan Estado civil: Soltera

Soltera Mascotas: Gardner y Callie (perros)

3. Educación y formación artística

Estados Unidos, Cassie Donegan se formó entre el teatro y la música desde muy pequeña, actuando profesionalmente desde los 9 años junto a algunos de los ex alumnos más talentosos de Broadway. Se graduó como licenciada en Teatro Musical en Bellas Artes de la Universidad de Belmont, donde se preparó bajo la tutela de reconocidos profesionales como Jo Lynn Burks, Scott Logsdon, Nancy Allen, CJ Tucker y David Shamburger.

4. Carrera profesional

Como actriz y cantante profesional, Donegan ha recorrido el país interpretando diversos roles icónicos. Entre sus papeles más destacados se encuentran Elle Woods en “Legally Blonde”, Doralee Rhodes en “9 to 5”, Carrie White en “Carrie”, Sophie en “Mamma Mia!”, Jane en “Tarzan”, y Dawn en “Waitress”. Su actuación más notable fue protagonizar junto a la ganadora de Emmy, Grammy y siete premios Tony, Audra McDonald, en el estreno mundial del musical “Sticks and Stones”, donde interpretó el papel de Abigail.

Cassie Donegan ha participado e varias obras teatrales y musicales (Foto: Cassie Donegan/Instagram)

5. Experiencia empresarial

Además de su carrera artística, Donegan se desempeña como Directora de Operaciones (COO) de Southern Sitter LLC, una empresa de cuidado infantil donde ha jugado un papel clave en la supervisión de operaciones diarias, planificación estratégica y desarrollo empresarial.

6. Activismo

Donegan es una sobreviviente de violación, violencia doméstica y de bullying escolary, experiencias que la han convertido en una defensora apasionada de otras víctimas de agresión. Ella encontró refugió en las artes, por ello, promueve la educación artística en los sistemas escolares. Ha fundado dos becas importantes: The Lydia Fray Music Scholarship y The Kay Sykes Arts Scholarship, que proporcionan apoyo financiero a jóvenes artistas.

7. Coronación y mensaje de autenticidad

Cassie Donegan fue coronada por Abbie Stockard de Alabama, Miss América 2025. Durante la competencia, además, también se llevó el premio de talento vocal, demostrando su versatilidad artística ante el jurado y la audiencia. Además, destacó su mensaje de autenticidad en la última ronda: “Creo que ser fiel a ti misma al 100 por ciento es lo más importante que puedes hacer, y si eso incluye tu autoexpresión a través de piercings o tatuajes, entonces hazlo al 100 por ciento. Creo que nadie tiene derecho a decirte lo que puedes hacer con tu propio cuerpo”.

8. Responsabilidades del reinado 2026

Como Miss América 2026, Donegan viajará por Estados Unidos para promover el servicio comunitario centrada en la educación artística.

9. Fotos de “Cassie” Donegan

La coronación de Cassie Donegan le ayudará continuar con su causa en favor de las víctimas de violencia y acoso escolar, a quienes busca ayudar a través del arte (Foto: Miss América)

Cassie Donegan nación en Virginia, pero reside en Nueva York (Foto: Miss América)

Cassie Donegan durante la competencia de Miss América 20026 (Foto: Miss América)