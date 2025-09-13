El amor nuevamente volvió a tocar la puerta de Ivonne Montero, quien no ha dudado en subir en sus redes sociales fotografías y videos con su nueva pareja; y cómo no lucir enamorada, si este hombre solamente la ha llenado de detalles como llevarle serenata, sorprenderla con un ramo de flores y muchos regalos, entre otras cosas para expresarle todo lo que siente. Por su parte, la actriz y cantante grita a los cuatro vientos que está muy ilusionada, algo que se puede comprobar en varias de sus publicaciones en las que ha escrito “Te amo”. Pero ¿quién es Jonathan Vásquez? A continuación, lo que se sabe.

Cuando fueron a un concierto (Foto: Ivonne Montero / Instagram)

¿QUIÉN ES JONATHAN VÁSQUEZ?

La nueva pareja de Ivonne Montero es Jonathan Vásquez, un policía federal mexicano que ha llenado de detalles a la actriz. Se sabe que es menor que la también cantante, quien está disfrutando de su amor sin importarle lo que diga el resto.

La actriz está muy enamorada y no duda en demostrarlo (Foto: Ivonne Montero / Instagram)

Aunque no se sabe mucho sobre él, de acuerdo con sus publicaciones en Instagram, ya tenía cierto acercamiento con Montero el 11 de junio de 2025, fecha en las que subió dos fotos sin ninguna descripción. Pero el 2 de agosto no dudó en gritar a los cuatro vientos su amor cuando le llevó una serenata tras un show, esa fecha habrían cumplido un mes de relación.

La pareja de Montero luciendo uniformado (Foto: Jonathan Vázquez / Instagram)

Si continuamos revisando el perfil de Vásquez, al parecer quería convertirse en actor, pues el 24 de noviembre de 2018 subió algunas fotos sobre el escenario con varios actores entre los que se encontraba Niurka Marcos en la obra “Semesienta”. Pero esa no fue la única imagen que compartió al lado de la cubana, pues en enero de 2022 nuevamente sale junto a ella.

La primera foto juntos que subió el policía a sus redes (Foto: Jonathan Vázquez / Instagram)

Ahora que se encuentra compartiendo su vida con Ivonne, sube a sus redes sociales varios momentos románticos juntos, en los que se les nota mucha complicidad.

Aquí la pareja de Montero hace varios años sobre el escenario al lado de Niurka Marcos (Foto: Jonathan Vázquez / Instagram)

Una imagen junto a Niurka Marcos (Foto: Jonathan Vázquez / Instagram)

Otra imagen con su uniforme (Foto: Jonathan Vázquez / Instagram)

Luciendo feliz para la cámara (Foto: Jonathan Vázquez / Instagram)

