Regina Murguía no se deja vencer fácilmente y está demostrando que es una luchadora cuando de su salud se trata; y aunque atraviesa momentos complicados, ella nos muestra la gran fortaleza que tiene para seguir adelante. Debido a que fue sometida a una operación hace algunas semanas, te damos a conocer cuál es la enfermedad que aqueja a la actriz y cantante de la agrupación JNS.
Para no preocuparte, te dejo la publicación que subió el pasado 19 de julio de 2025, en la que dio a conocer que se encontraba bien, pero que había atravesado un proceso complicado, aunque tener al lado a su familia y seres queridos la ayudaron bastante.
“Hoy comparto estas fotos con ustedes con el corazón lleno de gratitud. Como saben, hace poco pasé por una cirugía importante. No ha sido un proceso fácil, pero sí ha sido profundamente transformador. Hoy me siento renaciendo, volviendo a abrazar la vida con más fuerza, con más conciencia, con más amor por mí y por lo que realmente importa. He aprendido que la salud es nuestro verdadero tesoro, que el amor propio no es opcional, es vital, y que hay que decirle SÍ a la vida, a los nuevos comienzos, a cuidarnos, a escucharnos y a priorizarnos (…). Gracias a la vida por esta segunda oportunidad (…)”, escribió.
¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMA REGINA MURGUÍA?
En junio de este 2025, Regina Murguía dio a conocer que le detectaron pólipos intestinales, pero tras someterse a diversos estudios arrojaron que eran cancerosos, motivo por el que fue sometida a una intervención quirúrgica.
“La verdad es que, [está] re bien. Nos metimos un buen susto, pero fue una operación perfecta. Salió perfecta y ahora está en Mérida tomando un poquito de aire (...)”, contó al programa “Ventaneando” su amiga y compañera de grupo Angie Taddei, quien precisó que la intervención fue dura, pero lograron retirar todo rastro maligno de su organismo a tiempo.
Por su parte, su otra compañera Karla Díaz habló sobre la importancia de realizarse chequeos preventivos y no ignorar las señales que manda el cuerpo. “Regina lo había estado postergando, pero al final fue a revisarse, y eso le salvó la vida”, indicó.
Recordemos que su diagnóstico de cáncer llegó después de que la misma Regina Murguía informara que le detectaron un tumor en el colon, por lo que debía ser operada.
REGINA MURGUÍA TIENE UNA OTOSCLEROSIS
Pero la actriz y cantante de JNS también tiene otra mal. Se trata de la otosclerosis, una enfermedad congénita que la llevó a perder completamente la audición del oído derecho en 2016. Como esta era hereditaria, se sometió a una cirugía, pero días después de la operación no pudo escuchar más.
“Me quitaron un hueso. Tuve una mala cirugía y tuve una pérdida de oído repentina, y no hay explicación para esto”, relató a “Ventaneando”.
La otosclerosis es el resultado del remodelado anormal de los huesos en el oído medio, el cual debía haberse renovado mediante la sustitución de tejido viejo por nuevo. Al no suceder esto, “se interrumpe la capacidad del sonido de viajar desde el oído medio hasta el oído interno”, publica National Institute on Deafness and Other Communications Disorders.
¿La causa? Por lo general, la otosclerosis ocurre cuando uno de los huesos del oído medio, el estribo, se queda atrapado en su lugar. Cuando este hueso no puede vibrar, el sonido no puede viajar a través del oído y la audición se deteriora, menciona el mismo sitio web oficial.
Aunque no está claro por qué ocurre, los científicos creen que podría estar relacionado con una infección anterior por sarampión, con fracturas por estrés en el tejido de los huesos que rodea el oído interno, o con trastornos del sistema inmunitario. Asimismo, esta enfermedad tiende a ser hereditaria.
