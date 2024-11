Desde hace ya buen tiempo, Tom Holland mantiene una relación sentimental con Zendaya. Justamente, la pareja es una de las más sólidas de Hollywood y eso se debe a que ellos han sabido complementarse a la perfección. Te comento todo esto con el fin de entrar al tema en que el popular actor ha revelado la poderosa razón para buscar a su novia en Google constantemente. Varios internautas no salen de su asombro por lo que dijo.

Las palabras que pronunció y no dejan de ser tema de conversación en las redes sociales las dijo en una conversación en el podcast On The Menu de Samah Dada. Ahí el intérprete de Spider-Man comenzó diciendo que lo último que buscó en Google fue a Zendaya.

En esta imagen salen Tom Holland y Zendaya muy felices. (Foto: @zendaya / Instagram)

La poderosa razón

“A veces es más una cuestión de ansiedad, pero verifico para ver si todo está bien y asegurarme de que todo está tranquilo”, sostuvo Tom, quien, como muchos sabrán, no tiene redes sociales, por lo que el buscar a su pareja en Google le permite enterarse de ciertas cosas relacionadas a ella.

“Entonces le doy una pequeña búsqueda en Google y miro las noticias, y me digo: ‘Ella está bien’”, recalcó el popular actor. Cabe mencionar que dio esta confesión luego de que él llamara la atención de los medios por haber defendido a Zendaya de un grupo de paparazzis en New York.

Esta imagen muestra a Tom Holland. (Foto: Angela Weiss / AFP)

Resulta que durante el lanzamiento de Bero, una marca de cerveza sin alcohol de Tom, el actor intervino abruptamente cuando una multitud de fans y fotógrafos rodeó a Zendaya con el fin de pedirle autógrafos. Ambos habían llegado de la mano al lugar del evento, pero la multitud logró separarlos por un momento, hasta que él tomó cartas en el asunto.

En esta imagen aparece Zendaya. (Foto: Michael Tran / AFP)

