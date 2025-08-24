“Aema” es la nueva serie dramática coreana que se ubica en la década de 1980, año en el que dos actrices se atreven a desafiar las reglas de una industria corrupta dominada por los hombres, mientras filman la provocadora ‘Madame Aema’. Debido a que el k-drama muestra el difícil momento que atraviesa el cine en Corea, te doy a conocer si la trama se basa en una historia de la vida real.

Antes te comento, que esta producción está disponible en Netflix desde el 22 de agosto de 2025. Tiene en total seis episodios y está protagonizada Lee Hanee, Bang Hyo-rin y Jin Sun-kyu.

"Aema” fue escrita y dirigida por Lee Hae-young. Aquí cuando anuncian la película en la miniserie (Foto: Studio Kik / Lamp)

¿“AEMA” SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

A pesar de que la miniserie basa su trama en la historia real del cine coreano, “Aema” no es una ficción histórica pura ni un documental, pero sí coge ese momento que atravesó la industria para narrar los problemas que se presentaron durante ese proceso de transformación.

La miniserie se inspira en la película erótica de “Madame Aema” (1982), pero ahora sigue a la estrella de cine Hee-ran, quien se niega a actuar desnuda en una película erótica, esto provoca que pierda el papel ante Joo-ae, una estrella emergente dispuesta a todo para alcanzar la fama. Aunque al inicio son rivales, pasarán a formar una alianza que desafiará la industria del cine, la cual estaba dominada por hombres.

“Dado que la historia se ambienta en la década de 1980, mi punto de partida fue mantener la mayor precisión histórica posible, sin limitarme a ella. Aema fue un ícono que encarnó los deseos de la época y los deseos de las masas, pero haber vivido ese momento como ella significó enfrentar y soportar constantemente profundos prejuicios y violentos malentendidos. Por eso, cuando concebí esta historia, pensé que sería una forma de apoyar y dar voz a la perseverancia de quienes vivieron como Aema durante esa época”, dijo su creador Lee Hae-young en una conferencia de prensa, publica The Korea Herald.

Vale precisar que para narrar esta serie, también se cogieron algunas condiciones sociales que se vivieron en la dictadura militar de Chun Doo-hwan, mientras Corea tenía en mente modernizarse.

Por su parte, la actriz Lee Ha-nee dijo que sintió lástima al ver “cómo las mujeres eran cosificadas y consumidas sexualmente”, lo que la habría ayudado a abordar este proyecto con más audacia. “Como la obra no parte de esa mirada objetiva, sino que crea un espacio para decir: ‘Juguemos, reinventemos’, pude interactuar con ‘Aema’ con mayor libertad, con mayor comodidad y con una mayor sensación de liberación”, indicó.

En "Aema”, dos actrices se niegan a continuar realizando desnudos (Foto: Studio Kik / Lamp)

LA VERDADERA MADAME AEMA

“Madame Aema” fue la primera película erótica surcoreana que se estrenó en 1982, la cual pudo producirse después de que el gobierno comenzó a relajar su control de la industria cinematográfica y la promulgación de la llamada “Ley 3S”.

Fue protagonizada por Ahn So-young, quien interpretó a Oh Su-bi, una mujer que tiene múltiples amantes mientras su esposo está ausente. Debido al éxito que tuvo, se sacaron 12 secuelas directas y 16 spin-offs, lo que llevó a impulsar el cine erótico en ese país.

Jeong Hee-ran (Lee Hanee) y Shin Ju-ae (Bang Hyo-rin) en la serie surcoreana "Aema" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí