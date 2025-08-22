CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida y escrita por Lee Hae-young, “Aema” es una serie surcoreana de Netflix que se centra en la producción de la película “Madame Aema”, un éxito de taquilla coreano de principios de los 80, época en la que la industria cinematográfica coreana, dominada por hombres, está en auge. Cuando la reconocida y galardonada Jeong Hee-ran (Lee Hanee) se niega a protagonizar la cinta por el exceso de escenas subidas de tono, el dueño de la productora decide buscar una nueva estrella.

Aunque Hee-ran se encarga de sabotear los primeros casting, el director novato Kwak In-u (Cho Hyun-chul) encuentra a Shin Ju-ae (Bang Hyo-rin), una bailarina aspirante a actriz que audiciona para el papel y capta la atención de todos al instante con una audaz declaración para convertirse en “la próxima Jeong Hee-ran”.

Hee-ran se niega a realizar más desnudos y quiere empezar una nueva etapa en su carrera, pero el productor Ku Jung-ho, de Shinsung Pictures, la obliga a cumplir su contrato y le exige grabar una última película, al menos con un rol secundario. Aunque la protagonista de “Aema” acepta, se esfuerza para que la película fracase y busca otras opciones.

El productor Ku Jung-ho obliga al director novato Kwak In-u a modificar su guion en la serie surcoreana "Aema" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “AEMA”?

En busca de un mejor papel, Hee-ran se reúne con el reconocido director Kwon Do-il para convencerlo de escogerla como protagonista en su próximo proyecto. Aunque logra que Do-il la seleccione, la negociación con Ku Jung-ho no termina bien, y Hee-ran se ve obligada a interpretar a Erika en “Madame Aema”, que sufre varias modificaciones debido a la presión del productor y a las nuevas exigencias del Ministerio de Cultura.

Durante el rodaje, la tensión crece entre Hee‑ran y Shin Ju‑ae, quien admira a la reconocida actriz y sueña en seguir sus pasos. Hee‑ran se encarga de destruir sus ilusiones, sobre todo, luego de que no le va bien en el primer día de grabación. No obstante, cambia de opinión cuando lee las notas que escribió en su libreto.

Después de que Seúl se convierte en la próxima sede de los Juegos Olímpicos, Shin Ju‑ae es invitada a una exclusiva fiesta en una mansión, donde descubre el lado oscuro de la industria. Pero Hee-ran la salva de una noche horrible, lo que cambia la relación entre las dos actrices.

La protagonista de “Aema” consigue el permiso para continuar la producción de la película y motiva a Kwak In-u a cambiar el guion por última vez. Todos parecen contentos con el resultado, pero el productor Ku Jung-ho decide reeditar el corte final y estrenar una versión más obscena y sexual.

Jeong Hee-ran (Lee Hanee) y Shin Ju-ae (Bang Hyo-rin) unen fuerzas cerca del final de la serie surcoreana "Aema" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “AEMA”?

Hee‑ran decide destruir todos los rollos de la película y Shin Ju‑ae está dispuesta a ayudarla, pero el director no quiere que eliminen su primer trabajo y por el que trabajó tanto, a pesar de que no fuera trastocado por el productor. Hee‑ran desiste y permite que recuperen la película, que se convierte en un éxito de taquilla. Mientras los hombres la disfrutan, las mujeres se sienten incómodas con las escenas.

Cuando Hee-ran descubre que Jung-ho no planea terminar su contrato, decide atacarlo y destruir el documento. En su lugar encuentra el libro de contabilidad secreto del productor con la información de cada uno de los banquetes que realiza. Tras la muerte de una joven aspirante a actriz, decide utilizar lo que consiguió para destruir a Jung-ho.

Recurre a Yang Seok-won, un reportero especializado en casos relacionados con los derechos de los trabajadores, pero luego cambia de opinión para evitar afectar a las mujeres que fueron víctimas. En su lugar, hace esa revelación en la ceremonia de los Premios Daejong. Cuando intentan capturarla, Shin Ju‑ae la ayuda a escapar.

Aunque Hee-ran permanece escondida, su representante Yeong-bae y el reportero son detenidos y torturados por las personas que están en el poder. Para remediar eso, la actriz se presenta ante uno de ellos y le ofrece un trato con el que consigue liberar a sus aliados y destruir a Ku Jung-ho.

Al final de “Aema”, Yeong-bae se convierte en el representante de Shin Ju‑ae, quien decide continuar en la industria aunque mantiene cierto control. En tanto, la carrera de Jeong Hee-ran no está acabada, ya que conserva el guion de “Noche de depredación” del director Kwon Do-il.

Shin Ju-ae (Bang Hyo-rin) decidió seguir con su carrera actoral al final de la serie surcoreana "Aema" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “AEMA”?

“Aema” está disponible en Netflix desde el 22 de agosto de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película turca solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

