Tras el estreno cinematográfico de “Ballerina” el 5 de junio de 2025 en Latinoamérica y al día siguiente en Estados Unidos y España, el primer spin-off del universo “John Wick” ya tiene fecha de estreno en una plataforma de streaming. La elegida es Amazon Prime Video. ¿Cuándo verla? A continuación, el día exacto.

Ana de Armas es la protagonista de la película "From the World of John Wick: Ballerina". Ella interpreta a la asesina Eve Macarro (Foto: Lionsgate)

FECHA DE ESTRENO DE “BALLERINA” EN AMAZON PRIME VIDEO

“Ballerina” se estrena este viernes 5 de septiembre de 2025 en Amazon Prime Video. De esta forma, la película protagonizada por Ana de Armas aterriza en el catálogo del servicio de streaming poco más de 90 días después de su llegada a las salas de cine a nivel mundial.

Si eres fanático de la franquicia de “John Wick”, debes tener una suscripción en la plataforma de streaming para disfrutar de esta historia que se centra en Eve, una asesina entrenada por los Ruska Roma.

Ana de Armas como Eve Macarro en una escena de "Ballerina" (Foto: Lionsgate)

¿DE QUÉ TRATA “BALLERINA”?

Primero debemos precisar que “Ballerina” tiene lugar durante los acontecimientos de “John Wick: Chapter 3 - Parabellum”. Sigue a Eve Macarro, una bailarina que ha sido entrenada en las tradiciones asesinas de los Ruska Roma, la misma organización criminal encargada del adiestramiento del personaje de Keanu Reeves.

Ella tiene la misión de averiguar quién está detrás del asesinato de su padre para buscar venganza. A lo largo de su viaje debe atenerse a las normas de la Alta Mesa y las del Hotel Continental, donde descubre que existen secretos ocultos sobre su pasado.

El filme está dirigido por Len Wiseman y escrito por Shay Hatten. Esta cinta expande la saga protagonizada por Keanu Reeves. En su estreno en taquilla, tuvo comentarios de todo tipo.

Cabe mencionar que además de Ana de Armas, el elenco está conformado por el propio Reeves, Ian McShane, Gabriel Byrne o Anjelica Huston.

Anjelica Huston y Keanu Reeves en "Ballerina", el spin-off de la saga de John Wick (Foto: Lionsgate)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí