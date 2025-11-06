¡Tremenda sorpresa! Luego de casi una década alejada de la actuación, Meghan Markle regresa al cine con “Close Personal Friends”, una película en la que comparte roles con estrellas como Lily Collins y Brie Larson. Así, ¿te gustaría saber más sobre el retorno oficial de la duquesa de Sussex a una ficción? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que muchos se han impresionado con este paso profesional de Meghan. Y es que, en el 2017, ella había abandonado su carrera actoral para concentrarse en sus responsabilidades como miembro de la familia real británica tras su compromiso con el príncipe Harry.

Eventualmente, en el 2018, la pareja se casó en una ceremonia que fue vista por millones de personas alrededor del mundo.

Sin embargo, en el 2020, Harry y Meghan tomaron la histórica decisión de abandonar sus deberes reales y establecerse en Estados Unidos para ser financieramente independientes.

Desde entonces, a través de su compañía Archewell Productions, la dupla ha desarrollado diversos proyectos para Netflix, como “Con amor, Meghan”, "Harry & Meghan" y "Corazón de Invictus“.

Y ahora Markle sorprende con una nueva participación en una ficción. Es decir, con su siguiente papel tras haberle dado vida a Rachel Zane en la exitosa serie “Suits”.

¿DE QUÉ TRATA “CLOSE PERSONAL FRIENDS”?

“Close Personal Friends” es una comedia de Amazon MGM Studios—dirigida por Jason Orley—que narra la historia dos parejas que se conocen durante unas vacaciones en Santa Bárbara, California.

Resulta que una de las duplas es famosa, mientras que la otra no lo es. Por lo tanto, la película explora lo que sucede cuando los cuatro entablan una amistad inesperada y los límites comienzan a difuminarse.

Así, a medida que la relación entre ambas parejas se profundiza, surgen situaciones incómodas y se desatan momentos decisivos que ponen a prueba a los protagonistas.

¿CUÁL ES EL PAPEL DE MEGHAN MARKLE EN “CLOSE PERSONAL FRIENDS”?

A diferencia de otros proyectos, Meghan Markle se interpreta a sí misma en un cameo en “Close Personal Friends”. Al parecer, esto le permite a la actriz un retorno a Hollywood más tranquilo y sin la presión que supone un rol principal.

En ese sentido, de acuerdo con The Sun, una fuente cercana al estudio reveló: “Este es un momento importantísimo para Meghan y significa su regreso a lo que realmente le apasiona. Ha recibido muchísimas ofertas, pero esta le pareció la adecuada. Es la manera que tiene Meghan de volver poco a poco al agua y ver si disfruta de estar de vuelta en el set”.​

People, por su parte, recogió el testimonio de una persona que estuvo presente en el set durante el primer día de filmación de la actriz: “Meghan estuvo hoy en el set. Tiene un papel pequeño. Se la veía muy relajada y feliz. Se presentó con todos y fue muy dulce y sencilla”.​

LOS OTROS ACTORES DE “CLOSE PERSONAL FRIENDS”

Además de Meghan Markle, “Close Personal Friends” cuenta con un elenco que combina estrellas consolidadas con talentos emergentes.

En el reparto principal, por ejemplo, nos encontramos con: Brie Larson (“Captain Marvel“, ”The Room"), Lily Collins (“Emily in Paris”), Jack Quaid (“The Boys”) y Henry Golding (“Crazy Rich Asians”).

Por otro lado, en roles secundarios, tenemos a: Melissa Villaseñor, Anna Konkle, Patti Harrison, Jack Shalloo y Dustin Demri-Burns.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “CLOSE PERSONAL FRIENDS”?

Hasta el momento, no se ha revelado la fecha de estreno oficial de “Close Personal Friends”. Sin embargo, se sabe que la producción comenzó la fase de rodaje en septiembre del 2025.

Así, siguiendo el ritmo de proyectos similares, es probable que la película se lance en algún momento del 2026, ya sea en cines o directamente a través de Amazon Prime Video.​

Henry Golding, Brie Larson, Lily Collins y Jack Quaid lideran el elenco de la película "Close Personal Friends" (Foto: @lilyjcollins / Instagram)

