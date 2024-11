¿Quién es la mujer del vestido rojo y cuál es su relación con Aira? Esa es la interrogante que debe responder el próximo episodio de “Dan Da Dan”, que será estrenado este jueves 14 de noviembre.

Titulado ‘A un mundo más amable’, el séptimo episodio de “Dan Da Dan” marca el inicio de la segunda mitad de la primera temporada del anime, además de un nuevo punto de inflexión para los personajes principales de la serie. Si bien ya no son los mismos que enfrentaron a Turbo Abuela, que dominan mejor sus poderes, aún no son lo suficientemente fuertes para hacer frente a una presencia demoníaca. Después de todo, la mujer del vestido rojo pudo tragarse sin problemas a Okarun y Momo.

¿Qué pasará entonces en el nuevo capítulo? Pueden esperarse más revelaciones, sobre todo en torno a Aira, la nueva integrante de la pandilla.

“Dan Da Dan” es una adaptación del manga del mismo nombre, de Yukinobu Tatsu, desarrollada por Science SARU, el mismo estudio detrás de “Scott Pilgrim da el salto”. El anime, que mezcla amor, comedia y elementos sobrenaturales, es considerado uno de los mejores del año 2024.

Aira parece estar gravemente herida (Foto: Dan Da Dan / Science SARU)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DAN DAN DAN” - EPISODIO 7?

El séptimo episodio de la primera temporada de “Dan Da Dan”, titulado ‘A un mundo más amable’ (‘To a Kinder World’, en inglés), será estrenado este jueves 14 de noviembre a nivel mundial, con subtítulos y determinados doblajes, en las distintas plataformas que tienen los derechos de distribución del anime: Crunchyroll, Netflix y Hulu.

¿A QUÉ HORA SERÁ LANZADO “DAN DAN DAN” - EPISODIO 7?

El séptimo capítulo del anime será emitido originalmente en Japón a las 12:26 am, para luego llegar al público internacional desde las 9:00 am (hora del Pacífico), 11:00 am (hora del centro) o 12:00 pm (hora del este).

Por país, el horario es el siguiente:

México: 10:00 am

Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 am

Bolivia, Venezuela y Paraguay: 12:00 pm

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 1:00 pm

Reino Unido: 4:00 pm

España: 5:00 pm

En el caso de Estados Unidos:

California: 8:00 am

Arizona: 9:00 am

Illinois y Texas: 10:00 am

Nueva York y Pensilvania: 11:00 am

¿DÓNDE VER EL EPISODIO 7 DE “DAN DA DAN”?

Aquí te dejo los enlaces oficiales de cada plataforma de streaming que habilitará el nuevo capítulo de “Dan Da Dan”:

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 7 DE “DAN DA DAN”?

Cuando intentaban recuperar los testículos de Okarun, el equipo tropezó con un demonio que se ha propuesto acercarse a Aira. Dice que es su mamá, aunque la joven estudiante no la reconoce. ¿Entonces cuál es su verdadera relación? Eso será explorado en este episodio de “Dan Da Dan”. Será explicado cómo una extraña mujer termina convirtiéndose en esta amenazadora presencia, la misma que Aira solo puede ver luego de encontrar la esfera dorada que protege la intimidad de Okarun.

¿Cuál es la verdadera identidad de la mujer del vestido rojo? (Foto: Dan Da Dan / Science SARU)

AVANCE DE “DAN DA DAN” - EPISODIO 7

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ “DAN DA DAN”?

Está previsto que la primera temporada de “Dan Da Dan” conste de 12 episodios.