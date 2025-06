Hay un anime que está por estrenarse y que, honestamente, promete muchísimo si te gusta la comedia con personajes fuera de lo común. Se trata de “Detectives These Days Are Crazy!”, una serie que llega el 1 de julio de 2025 y que ya está llamando la atención no solo por su historia, sino por su peculiar dúo protagonista. Entre humor, misterio y una buena dosis de choque generacional, esta producción podría convertirse en una de las favoritas de la temporada..

La serie está basada en el manga de Masakuni Igarashi, publicado desde 2016 en la revista Dengeki Maoh. El estudio LIDEN FILMS, conocido por trabajos como “Tokyo Revengers”, es el encargado de animarla. Desde ya te digo que el tráiler dejó una gran impresión: se nota que conservaron el espíritu irreverente del manga, lo cual es una muy buena señal para los fans.

La serie animada japonese sigue a un conocido detective y a su aprendiz (Foto: Liden Films)

¿DE QUÉ TRATA “DETECTIVES THESE DAYS ARE CRAZY!”?

La historia gira en torno a Keiichiro Nagumo, un detective legendario que, hace más de diez años, resolvía crímenes imposibles con una facilidad que lo convirtió en una celebridad. Sin embargo, todo eso quedó atrás. Ahora, con 35 años, está totalmente desconectado del mundo moderno —ni siquiera sabe usar un teléfono inteligente— y lleva una vida solitaria y sin rumbo.

Todo cambia cuando aparece Mashiro, una chica de secundaria que irrumpe en su oficina y le pide ser su asistente. ¿El motivo? Quiere convertirse en detective y cree que él aún tiene algo que enseñar. Desde ese momento, ambos forman una dupla inesperada que intenta resolver casos mientras navegan sus enormes diferencias de edad, mentalidad y estilo de vida.

Lo que más me llama la atención de esta historia es precisamente esa relación tan dispareja entre los protagonistas. Nagumo es alguien que vive estancado en el pasado, con un carácter algo amargado, pero con una inteligencia aguda que sigue intacta. Mashiro, en cambio, es curiosa, directa y está llena de energía juvenil. Esa mezcla explosiva da lugar a momentos cómicos, malentendidos y, a veces, reflexiones bastante humanas sobre cómo cambia el mundo y cómo uno intenta adaptarse.

Si te gustan las series donde los personajes evolucionan y donde la comedia se mezcla con un poco de drama cotidiano, probablemente esta sea una buena opción para ti.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL ANIME?

El primer episodio de “Detectives These Days Are Crazy!” se estrena el martes 1 de julio de 2025 a las 23:30 JST en Japón, a través del canal AT-X. Posteriormente se emitirá en otras cadenas como TOKYO MX, Sun TV, KBS Kyoto, BS11 y Mie TV. Para los que vivimos fuera de Japón, la buena noticia es que no tendremos que esperar demasiado, ya que también estará disponible en plataformas de streaming poco después de su emisión original. Eso sí, se irá lanzando un capítulo a la semana.

¿DÓNDE VER EL ANIME ONLINE?

Para quienes vivimos fuera de Japón, la serie estará disponible para streaming internacional en Crunchyroll, que ha confirmado la transmisión. Si ya tienes una cuenta ahí, podrás ver los episodios con subtítulos desde el primer día (o pocas horas después del estreno en Japón). Además, también se podrá ver a través del canal de YouTube Ani-One Asia, aunque esta opción depende de la región en la que te encuentres.

En Japón, estará disponible en servicios como ABEMA, d Anime Store, U-NEXT, Hulu, Prime Video, y Lemino, entre otros.

¿QUÉ VEREMOS EN EL PRIMER EPISODIO?

En el episodio 1, seguramente conoceremos el trasfondo de Nagumo, cómo pasó de ser una estrella en su juventud a convertirse en un hombre solitario sin casos ni motivación. También veremos la inesperada aparición de Mashiro y cómo su actitud decidida comienza a cambiar la vida del detective. El primer capítulo probablemente combine comedia ligera con la presentación de su primer caso como dúo, algo que servirá para medir si realmente pueden funcionar como equipo.

Keiichiro Nagumo y Mashiro son los protagonistas de esta historia (Foto: Liden Films)

