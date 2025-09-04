El legado de “El Señor de los Cielos” está más vivo que nunca. Telemundo confirmó la fecha de estreno de su nueva superserie: “Dinastía Casillas”, un esperado spin-off que lleva a la pantalla la lucha por el control del legado criminal de una de las familias más poderosas de la televisión hispana. En esta nota descubre el día y hora exacta de su llegada a las pantallas, así como otros detalles.

La producción de Telemundo Studio, inició -en junio de 2025- sus grabaciones en México bajo la dirección de Mónica Francesca Vizzi, quien ha estado detrás de casi todas las temporadas de la serie original. Con un elenco de primer nivel, encabezado por Iván Arana, Isabella Castillo y María Fernanda Yepes, “Dinastía Casillas” se convierte en uno de los estrenos más fuertes de Telemundo para la temporada 2025.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DINASTÍA CASTILLA” POR TELEMUNDO?

Telemundo anunció que el esperado spin-off “Dinastía Casillas” se estrenará el martes 7 de octubre a las 9pm/8C . La trama promete mantener a los fans al borde del asiento con una historia cargada de poder, traiciones y luchas familiares.

"Dinastía Casillas" ya tiene fecha oficial de estreno (Foto: Telemundo)

¿DE QUÉ TRATA “DINASTÍA CASILLAS”?

La historia se centra en Ismael Casillas (Iván Arana), quien hereda la responsabilidad de proteger un imperio en crisis tras la misteriosa desaparición de Aurelio Casillas. Como advierte el propio personaje: “Yo no pedí este nombre, no pedí esta guerra, pero cuando llevas el apellido que yo llevo no puedes dudar. Mi apá construyó un imperio y nadie nos lo va a quitar”.

Al comienzo de esta nueva historia, Diana Ahumada (Isabella Castillo) e Ismael Casillas emprenden una misión para liberar a Aurelio Casillas y a Rutila, cuando una serie de eventos inesperados los obliga a repensar sus estrategias y alianzas. En paralelo, surge un inesperado aliado: Elizabeth (María Fernanda Yepes), exesposa del Chema, quien regresa del exilio para volver a entrar al mundo del crimen. Deben luchar por el control del cártel en un entorno donde enemigos acechan en cada esquina, detalla Telemundo.

La propuesta de Telemundo Studios no solo da continuidad a una franquicia icónica, sino que apuesta por mostrar nuevos matices en personajes ya conocidos y abrir paso a rostros emergentes dentro del universo Casillas.

"Dinastía Casillas” será el primer spin-off oficial de “El señor de los cielos” (Foto: Telemundo)

MIRA EL NUEVO TRÁILER DE “DINASTÍA CASILLAS”

Telemundo presentó el tráiler oficial del esperado spin-off “Dinastía Casillas”. Tras la misteriosa desaparición de Aurelio Casillas, la familia debe reorganizar su imperio, pero no todos están de acuerdo en cómo hacerlo.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.