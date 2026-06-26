Si llevas toda la cuarta entrega de “From” contando los días entre un domingo y otro, prepárate, porque el conteo está por terminar. Y es que la serie de terror que tiene a medio internet hablando de pueblos malditos y criaturas nocturnas llega al último episodio de su temporada 4, y esta vez la promesa es que nada volverá a ser igual. Así, si te quedaste con la intriga después del capítulo anterior, aquí te explico exactamente cuándo y cómo puedes ver este importante desenlace a través de MGM+.

Vale precisar que la ficción se ha convertido en una de las apuestas de terror más comentadas del streaming, sobre todo por su capacidad de mantener a sus espectadores atrapados en un misterio que se estira capítulo a capítulo sin perder tensión.

Además, su premisa, la de un pueblo que no deja salir a quien entra, ha generado una comunidad de fans que dedica horas a teorizar en redes sociales sobre cada pista.

En este contexto, el episodio final de la temporada llega justo cuando varias tramas centrales están a punto de cruzarse: desde el destino de Jade y Tabitha hasta el verdadero rostro del Hombre de Amarillo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “From 4”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 10 DE “FROM” - TEMPORADA 4?

El episodio final de la temporada 4 de la serie, titulado “If a Tree Falls in the Forest…" (“Si un árbol cae en el bosque…“), se estrena el domingo 28 de junio del 2026.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 10 DE “FROM” - TEMPORADA 4?

Este importante capítulo de “From” estará disponible vía streaming desde las 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET).

Por otro lado, la emisión en la señal televisiva de MGM+ está programada para las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de ese mismo día. Es decir, en el horario nocturno para la audiencia de Estados Unidos.

¿CÓMO VER EL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM”?

“From” se transmite a través de MGM+, el servicio de streaming premium operado por Amazon MGM Studios, y como complemento dentro de Amazon Prime Video o Apple TV+.

Por lo tanto, el acceso depende de la suscripción activa que tenga disponible cada usuario.

Este es el LINK OFICIAL del final de la temporada 4 de la producción.

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO FINAL DE “FROM” - TEMPORADA 4?

De acuerdo con la sinopsis, difundida por MGM+ para este episodio, la búsqueda de Boyd por llevar a los residentes de regreso a casa llega a un cruce de caminos aterrador, y nada volverá a ser igual.

Como recordamos, en el capítulo anterior, Jade y Tabitha finalmente lograron entrar al túnel y desenterrar los huesos de los niños Anghkooey, aunque quedaron rodeadas por las criaturas.

Asimismo, el árbol de botellas, vinculado al faro y al portal hacia el mundo real, también quedó en el centro de la trama tras la advertencia del Niño de Blanco a Victor sobre los riesgos de removerlo.

Jade Herrera, interpretado por el actor canadiense David Alpay, en la temporada 4 de la serie de terror "From" (Foto: MGM International TV Productions)

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