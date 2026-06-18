Si eres fan de “From”, debes saber que esta semana tiene sabor especial. Y es que la serie de terror y misterio de MGM+ está a punto de entregar el penúltimo episodio de su cuarta entrega, el cual ya tiene nombre propio y carga con todo el peso narrativo de ser el que le antecede al final de temporada. Así, si no te lo quieres perder, aquí te cuento cuándo se lanza, a qué hora y cómo verlo. Además, descubre qué está en juego con el plan que Boyd Stevens (Harold Perrineau) busca poner en marcha.

Vale precisar que el show televisivo sigue a un grupo de personas atrapadas en un pueblo del que nadie logra escapar, acechados de noche por criaturas y envueltos en una mitología que crece con cada capítulo.

Asimismo, la serie lleva el sello creativo de John Griffin junto a los productores ejecutivos Jeff Pinkner y Jack Bender, nombres con experiencia en narrativas de misterio y terror psicológico.

Antes de continuar, mira el tráiler de “From” - Temporada 4:

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO 9 DE “FROM” - TEMPORADA 4?

La sinopsis oficial del episodio, publicada en la web oficial de MGM+, señala que los habitantes del pueblo enfrentan una encrucijada sin precedentes, mientras el sheriff Boyd pone en marcha un plan tan audaz como peligroso.

Cabe resaltar que, en el anterior capítulo, Boyd y Jade (David Alpay) habían llegado a su mayor punto de fricción en la temporada, al discutir sobre cómo recuperar los huesos de los niños del túnel sin quedar atrapados por las criaturas.

De esta manera, ahora Boyd está listo para tomar las riendas y ejecutar una decisión que, para bien o para mal, marcará el camino hacia el final de la ficción.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE “FROM” - TEMPORADA 4?

El episodio 9 de la temporada 4 de “From” se titula ‘The Calm Before’ (en español: ‘La calma antes de la tormenta’) y se estrena el domingo 21 de junio del 2026.

Por otro lado, el gran final de la cuarta entrega de la serie—titulado ‘If a Tree Falls in the Forest…'—llegará el 28 de junio.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE “FROM” - TEMPORADA 4?

Tal como ha venido ocurriendo a lo largo de esta temporada, el capítulo se habilitará en el streaming desde las 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET).

En la señal televisiva de MGM+, por su parte, el episodio se emitirá a las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET), respetando el horario dominical habitual de la producción.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 9 DE “FROM” - TEMPORADA 4?

Todos los episodios de “From” están disponibles en MGM+, tanto en su app propia como en formato complemento dentro de Amazon Prime Video, Apple TV+ y otros servicios de streaming en vivo.

Cabe resaltar que la suscripción mensual a la plataforma tiene un costo de US$7.99 USD, mientras que el plan anual se ubica en US$61.99 e incluye descarga para ver sin conexión. Por si fuera poco, ofrece una prueba gratuita de siete días para nuevos suscriptores.

Este es el LINK OFICIAL del episodio.

El alguacil Boyd Stevens y Tabitha Matthews en el episodio 9 de la cuarta temporada de la serie de terror "From" (Foto: MGM International TV Productions)

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