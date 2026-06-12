La temporada 4 de “From” llegó a su punto de quiebre y el episodio 8 es justo el tipo de entrega que el fandom lleva semanas anticipando. Y es que hasta su título ya da pistas: ‘Heavy Is the Head’ (en español: ‘Pesada es la cabeza’), una referencia que, con toda la carga que implica, realmente funciona en esta serie de terror. Así, con solo tres capítulos por delante hasta el final de la cuarta entrega de la ficción, la presión sobre los personajes se siente en cada plano. Por eso, aquí te cuento cuándo, a qué hora y cómo ver el episodio en MGM+.

Vale precisar que el show televisivo debutó en el 2022 y, desde entonces, ha construido una mitología densa y angustiante que la distingue dentro del género de horror.

Detrás del proyecto hay nombres que explican el nivel de producción: el creador John Griffin trabaja junto a los productores ejecutivos Anthony Russo y los veteranos de “Lost” Jack Bender y Jeff Pinkner.

El resultado es una serie que combina terror con misterio sobrenatural, pensada para espectadores que disfrutan de narrativas que sueltan pistas de a pocos y que no tienen miedo de quedarse sin respuestas por temporadas enteras.

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO 8 DE “FROM” - TEMPORADA 4?

La sinopsis oficial del episodio, según la página de MGM+, plantea que un plan peligroso empieza a tomar forma: Boyd (Harold Perrineau) deberá decidir cuánto está dispuesto a arriesgar para tener una oportunidad real de sacar a todos del pueblo.

Al mismo tiempo, Fatima (Pegah Ghafoori) y Henry (Robert Joy) se encuentran en dos encrucijadas muy distintas y perturbadoras.

Y, por otro lado, Victor (Scott McCord) ayuda a Tabitha (Catalina Sandino Moreno) y a Ethan (Simon Webster) a prepararse para lo peor.

Así, el capítulo recoge el caos dejado por el episodio 04x07, en el que la teoría de Boyd sobre los túneles resultó fallida y puso en peligro la vida de Kenny (Ricky He).

Además, la revelación más impactante de ese capítulo fue el vínculo entre Fatima y Smiley (Jamie McGuire), que introduce la primera dinámica potencialmente positiva en la historia de la serie.

Todo esto mientras Sophia (Julia Doyle) sigue tejiendo su influencia sobre varios personajes sin que la mayoría del pueblo lo sospeche.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “FROM” - TEMPORADA 4?

El episodio 8 de la temporada 4 de “From” se estrena el domingo 14 de junio de 2026, fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “FROM” - TEMPORADA 4?

Tal como es habitual a lo largo de esta entrega, el capítulo estará disponible a partir de las 12 a.m. (PT) / 3 a.m. (ET) en el streaming.

En el canal televisivo MGM+, por su parte, el episodio llega a las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET), en línea con el horario estándar de los domingos de la ficción.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 8 DE “FROM” - TEMPORADA 4?

En Estados Unidos, “From” está disponible a través de una suscripción directa a MGM+ o como canal adicional dentro de Amazon Prime Video y Apple TV+.

Por lo tanto, para disfrutar de este capítulo sin problemas, asegúrate de ser un usuario activo a alguna de esas plataformas.

Este es el LINK OFICIAL del episodio.

Avery Konrad como Sara Myers y Julia Doyle como Sophia en una escena del episodio 8 de la temporada 4 de la serie "From" (Foto: MGM International TV Productions)

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