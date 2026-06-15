El actor australiano Stacy Clausen asume el rol principal de Ryan en la película de terror sobrenatural "Leviticus" (Foto: Causeway Films / Salmira Productions)
El actor australiano Stacy Clausen asume el rol principal de Ryan en la película de terror sobrenatural "Leviticus" (Foto: Causeway Films / Salmira Productions)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

“Leviticus” (en español: “Leviticus: Ritual de sangre”), la del director y guionista australiano Adrian Chiarella, fue uno de los títulos más comentados de Sundance a comienzos del 2026 y, desde entonces, no ha parado de acumular reconocimientos en festivales de primer nivel. Así, si no te quieres perder la en pantalla grande, aquí te cuento exactamente de qué trata y cuándo llega a los a nivel internacional. ¡Anda preparándote para sumarla a tu lista de visualizaciones!

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Vale precisar que la cinta llega con el respaldo de Causeway Films, la productora australiana que ya tiene en su haber destacados filmes como “The Babadook” (2014) y “Talk to Me” (2022).

Además, según , Chiarella construyó el guion desde su propia experiencia personal y se inspiró en el cine asiático de autor y en referentes del terror contemporáneo como “It Follows” (2014) y “The Witch” (2015).

¿DE QUÉ TRATA “LEVITICUS”?

En “Leviticus”, Naim (Joe Bird) y Ryan (Stacy Clausen) son dos adolescentes que viven en un pequeño y aislado pueblo australiano dominado por una comunidad cristiana de vínculos muy estrechos.

Allí, cuando el lazo que construyen juntos llama la atención de quienes los rodean, la comunidad ejecuta sobre ellos un ritual—una terapia de conversión—que termina liberando una entidad violenta con una particularidad muy precisa: la criatura adopta la forma de la persona que cada uno desea con mayor intensidad, es decir, el uno del otro.

Cabe resaltar que, de acuerdo con , el título de la película es una referencia directa al libro bíblico del Levítico, el cual algunos cristianos interpretan como una condena a la homosexualidad.

MIRA EL TRÁILER DE “LEVITICUS”

¿QUIÉNES ESTÁN EN EL REPARTO DE “LEVITICUS”?

Joe Bird, quien apareció en “Talk to Me”, encarna a Naim y lidera el elenco de “Leviticus”.

Stacy Clausen, por su parte, interpreta a Ryan, el coprotagonista del filme.

Por otro lado, Mia Wasikowska, reconocida por “Alicia en el País de las Maravillas”, “Jane Eyre” y “Crimson Peak”, le da vida a la madre de Naim.

Asimismo, el reparto incluye a: Jeremy Blewitt, Ewen Leslie, Davida McKenzie, Nicholas Hope, Zahra Newman y Edwina Wren.

¿CÓMO VER “LEVITICUS”?

“Leviticus” llega a los cines de acuerdo con la siguiente programación:

  • Estreno en México, Australia y Nueva Zelanda: jueves 18 de junio del 2026
  • Estreno en Estados Unidos y España: viernes 19 de junio del 2026
  • Estreno en Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay: jueves 25 de junio del 2026

Entonces, para disfrutar de la producción sin problemas, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "Leviticus", película de terror del director Adrian Chiarella que se desarrolla a lo largo de 86 minutos de metraje (Foto: Causeway Films / Salmira Productions)
El póster de "Leviticus", película de terror del director Adrian Chiarella que se desarrolla a lo largo de 86 minutos de metraje (Foto: Causeway Films / Salmira Productions)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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