Hay películas que, aunque son buenas, te dejan con esa sensación de que algo falta. Eso me pasó con “Harta”, la más reciente película de Tyler Perry en Netflix. Desde el primer minuto, supe que iba a ser una montaña rusa emocional debido a todo lo que había leído y los adelantos que vi, y no me equivoqué. La actuación de Taraji P. Henson como Janiyah es poderosa, y Sherri Shepherd como Nicole logra un balance perfecto entre compasión y fuerza.

Pero hay una pregunta que me sigue rondando la cabeza desde que vi los créditos finales: ¿quién es el padre de Aria? Y no es una simple curiosidad sin importancia. Esta ausencia marca toda la historia. La película de Tyler Perry elige no tocar directamente este tema, y lo entiendo, pero al mismo tiempo no puedo evitar pensar en cómo habría cambiado todo si esa pieza del rompecabezas estuviera sobre la mesa. ¿Qué fue de la vida de este hombre?

Taraji P. Henson interpreta a la protagonista Janiyah Wiltkinson a lo largo de "Harta", película escrita, dirigida y producida por Tyler Perry (Foto: Netflix)

UNA FIGURA AUSENTE

Desde el inicio de “Harta”, sabemos que Janiyah está sola. Lo vemos en sus gestos, en su desesperación, en esa forma en que sostiene a su hija Aria como si se le fuera la vida en ello. Pero nunca sabemos nada del padre de esa niña. No aparece, no se le menciona por nombre, ni siquiera lo vemos en un recuerdo o foto. Sin embargo, su ausencia pesa y lo más fuerte de todo: Janiyah nunca nos cuenta su historia.

La única pista directa aparece cuando Nicole, la amiga interpretada por Sherri Shepherd, le da dinero a Janiyah en el banco, tal y como la protagonista deseaba, pues estaba cobrando su cheque, y la llama “Sra. Watkinson”. Ella la corrige de inmediato, con un tono que revela más de lo que dice: “Janiyah”, responde, casi con enojo. Ahí supe que había algo detrás de ese apellido.

Luego, en una conversación aparentemente inocente, Janiyah le pregunta a Nicole si su esposo es bueno con ella. “Tienes que tener mucho cuidado con quién tienes un bebé”, le dice. Eso no se dice por decir. Esas palabras nacen de una herida.

Taraji P. Henson como Janiyah Wiltkinson en una escena de la película “Harta” (Foto: Netflix)

¿QUÉ NOS QUISO OCULTAR TYLER PERRY?

Tyler Perry es un narrador hábil. En “Hata”, logra retratar con realismo y crudeza la vida de una mujer que lucha sin descanso en un sistema que la aplasta. Pero que Perry haya decidido no mostrar al padre de Aria no fue casualidad. En entrevistas, él mismo lo ha dicho: El largometraje es una historia sobre la lucha de quienes no tienen red de apoyo, sobre gente que lo da todo y aun así sigue cayendo.

Entonces, ¿por qué no incluir al padre? Porque, como explica el propio Perry en “The Sherri Shepherd Show”, si metía esa historia, se desviaba el foco. Se habría abierto otra conversación: ¿él la dejó? ¿Fue violento? ¿Está preso? ¿Murió? Y todas esas preguntas habrían sacado a Janiyah del centro, cuando en realidad esta es su historia. El dolor de una madre que ya no puede más.

LO QUE PUDO HABER SIDO DIFERENTE

Acá me pongo a pensar: ¿y si ese hombre hubiera estado presente? No se trata de justificarlo, ni de redimirlo, sino de considerar cómo el apoyo —o la ausencia de él— define muchas veces el destino de una familia. Si Janiyah hubiera tenido a alguien que compartiera la carga, que ayudara con Aria, que al menos estuviera emocionalmente disponible… ¿habría terminado igual la historia? Probablemente ni se hubiera desarrollado de la misma manera.

La respuesta no la sabremos nunca, pero el hecho de que “Harta” nos deje esa incógnita no es un fallo, sino una provocación. Nos hace reflexionar sobre los millones de mujeres que crían solas, sin respuestas, sin justicia, sin tiempo para preguntarse “¿qué habría pasado si…?”.

