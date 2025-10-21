Prepárate para una montaña rusa de suspenso: llega a los espectadores de Estados Unidos una película que remueve el alma y pone sobre la mesa la vulnerabilidad de la violencia familiar y la impunidad. La cinta se titula “Taken in plain sight” (en español comercializada como “Rastros de un secuestro”) y ya se posiciona como un fenómeno inesperado en la plataforma.

¿DE QUÉ TRATA “RASTROS DE UN SECUESTRO”?

El film narra la angustiosa historia de Abby, una madre cuyo mundo se desmorona seis meses después de que su hija desapareciera en una parada de servicio. Con la policía cerrando puertas y descartando sus sospechas, Abby decide tomar el mando de la búsqueda, enfrentándose a sus propios miedos, al escepticismo institucional y a una verdad cada vez más retorcida.

Tennille Read es la protagonista de "Rastros de un secuestro" (Foto: Netflix)

La trama avanza entre la desesperación de una madre que no acepta el silencio de los demás, y los giros que la llevan a descubrir que esta desaparición no es un “error fortuito” sino un entramado mucho más oscuro. Aunque se ignoren muchos detalles para no revelar spoilers, la película examina la ineficiencia policial, la manipulación emocional y el límite al que puede llegar el amor cuando se convierte en obsesión.

Si buscas un thriller compacto que combine tensión, emoción y una protagonista decidida, esta película puede atraparte. Solo asegúrate de estar en EE.UU. o utilizar el medio legítimo para acceder al contenido, y prepárate para quedarte sin aliento durante aproximadamente 90 minutos.

"Taken in plain sight" sigue a Abby, su madre, y a su hija (Foto: Netflix)

EL REPARTO DE ACTORES DE “RASTROS DE UN SECUESTRO”

Tennille Read como Abby

como Abby Allegra Fulton como Dolores

como Dolores Steven Yaffee como Douglas

como Douglas Sameer Jafar como Mitch

como Mitch Jim Codrington como detective Doyle

como detective Doyle KJ Romani como Zooey

¿CÓMO Y DÓNDE VER “RASTROS DE UN SECUESTRO”?

Vale la pena destacar que esta producción está disponible solo en Netflix EE.UU. (por ahora). En pocos días, escaló rápidamente en el ranking de tendencias: aparece como la segunda película más vista en la plataforma, solo por detrás de “La vecina perfecta”. Esto la convierte en una opción imperdible para quienes buscan un thriller íntimo y atrapante.

Y para verla sin contratiempos, ten en cuenta que los planes de suscripción de Netflix en EE.UU. son: US$7.99/mes para el plan con anuncios, US$17.99/mes para el estándar sin anuncios, y US$24.99/mes para el plan Premium (4K + HDR, sin anuncios).

