No sé si te pasa como a mí, pero cada vez que abro Netflix y veo que una serie ya está en el top 1, automáticamente me entra la curiosidad. No importa si tenía otros planes para ver algo más ligero o si pensaba dormir temprano, simplemente tengo que saber por qué todo el mundo está hablando de eso. Y esta semana, hay una serie que no solo regresó con nueva temporada, sino que lo hizo arrasando con la audiencia.

Lo más curioso es que ya venía con buen historial. Sus dos primeras temporadas lograron construir una comunidad fiel, que se identifica con sus personajes, se obsesiona con sus giros dramáticos y, sobre todo, se queda pensando en las decisiones que toman sus protagonistas. Esta nueva entrega, por lo que he podido ver y leer, no decepciona. Al contrario, sube la apuesta.

Y si bien suelo ser escéptico con las terceras temporadas (ya sabes, muchas veces son puro relleno o terminan rompiendo lo que una vez funcionó), en este caso no fue así. Todo lo que amábamos de la historia sigue ahí, solo que más intenso, más real y con más consecuencias. Porque sí, esta temporada se mete de lleno en lo que pasa después de un final que dejó a todos con la boca abierta.

Te lo pongo así: la historia arranca justo donde la dejamos, y eso es una bendición para los fans. No hay vueltas innecesarias, no hay rellenos ni flashbacks mal usados. La narrativa va al grano, pero sin perder esa sensibilidad y profundidad que caracteriza a la serie. Y ojo, esto no lo digo solo yo; lo dicen también los propios actores y creadores, que se nota que pusieron el alma en esta nueva etapa.

¿Todavía no sabes de qué serie hablo? Bueno, ahora sí te lo digo: se trata de “Ginny y Georgia”, que acaba de estrenar su esperadísima tercera temporada en Netflix el pasado jueves 5 de junio, y no tardó ni 24 horas en posicionarse como la número uno en muchos países.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “GINNY Y GEORGIA”?

Si viste el final de la temporada 2, recordarás ese momento tenso (y completamente devastador) en el que Georgia es arrestada el día de su boda. Pues bien, la nueva temporada empieza justo ahí, con la familia Miller enfrentando la crisis más fuerte hasta ahora: el juicio por asesinato. Georgia, una madre que ha hecho todo —y cuando digo todo, lo digo en serio— por proteger a sus hijos, ahora está contra las cuerdas.

La historia explora cómo Ginny y Austin lidian con la situación: desde la humillación pública hasta el miedo real de perder a su mamá. Pero también es una temporada de crecimiento. Ginny, en particular, evoluciona muchísimo. Deja de sentirse culpable por todo y comienza a tomar decisiones más firmes, incluso cuando duelen. No quiero spoilearte nada, pero te prometo que esta versión de Ginny no tiene nada que ver con la chica insegura que conocimos al principio.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE Y CÓMO SE LLAMAN?

La temporada 3 de Ginny & Georgia cuenta con 10 episodios, cada uno con su propia carga emocional, revelaciones y giros inesperados. Estos son los títulos:

This Wouldn’t Even Be a Podcast Beep Beep Freaking Beep Friends Can Dance The Bitch Is Back Boom Goes the Dynamite At Least It Can’t Get Worse That’s Wild Is That a Packed Lunch? It’s Time for My Solo Monsters

ACTORES Y PERSONAJES PRINCIPALES

Si algo destaca en Ginny y Georgia, además de su guion emocionalmente honesto, es su elenco. Te dejo aquí los nombres de los actores y sus personajes para que tengas el mapa claro:

Brianne Howey como Georgia Miller

Antonia Gentry como Ginny Miller

Felix Mallard como Marcus Baker

Sara Waisglass como Maxine

Diesel La Torraca como Austin Miller

Jennifer Robertson como Ellen

Scott Porter como el alcalde Paul Randolph

Raymond Ablack como Joe

Ty Doran como Wolfe

Noah Lamanna como Tris

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “GINNY Y GEORGIA”?

Muy fácil. Si tienes una suscripción activa a Netflix, ya puedes ver los 10 episodios completos desde el 5 de junio de 2025. Lo ideal, si me preguntas, es verlos con calma, porque son intensos y te van a dejar pensando. Pero si eres de los que hace maratones, también te entiendo. Solo asegúrate de tener pañuelos cerca y tal vez algo dulce para el bajón emocional.

