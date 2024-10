Se ha sumado una película de ciencia ficción al catálogo de Netflix y es una de las cintas poco conocidas de Zac Efron. Y no porque sea antigua, sino porque tuvo un discreto paso por las salas de cine cuando se estrenó en 2022. A pesar de que no fue un éxito de taquilla, la cinta ha tenido una segunda oportunidad en la plataforma de streaming y ha llegado a un público mayor. Y no es ninguna sorpresa porque la ficción se ha ganado el interés de los usuarios con una historia intrigante.

La trama está basada en la novela “Ojos de fuego” de Stephen King, el maestro del terror y uno de los escritores cuya obra ha sido llevada, en varias oportunidades, al cine, con icónicos resultados: “It”, “El resplandor”, “Carrie”, entre otras.

Volviendo a la película recomendada, nos referimos a “Llamas de venganza”, la cinta dirigida por Keith Tomas y que tiene como protagonistas a Efron y Ryan Kiera Armstrong como padre e hija, respectivamente.

Antes de que te cuente más sobre la trama de “Llamas de venganza”, te dejo el tráiler oficial de la película de ciencia ficción que todos están viendo en la plataforma de streaming Netflix.

¿DE QUÉ TRATA “LLAMAS DE VENGANZA”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, esta es la trama de “Llamas de venganza”: “Charlie es una joven que puede provocar incendios con su mente. A medida que crece, también lo hace su poder, y fuerzas malévolas comienzan a perseguirla a ella y a su familia”.

Charlie McGee es una niña que fue parte de un experimento clínico, junto a su padre Andy, en la cual ambos ganaron poderes sobrenaturales. Ella puede ocasionar llamas desde que era muy pequeña.

Mientras que Andy tiene el poder de la telepatía. Sin embargo, los poderes de su hija se intensifican y, poco a poco, se convierten en difíciles de controlar. Por ello, la líder de la DSI, Jane Hollister, ordena la eliminación de la joven.

Así, se descubre que hay más superhumanos como los protagonistas, pero que a la única que quieren desaparecer es a Charlie. ¿Hay más razones detrás? ¿Qué hará Andy para evitar el final de su hija?

Andy protege a su hija en la película "Llamas de venganza" (Foto: Blumhouse Productions)

ACTORES Y PERSONAJES DE “LLAMAS DE VENGANZA

Zac Efron como Andy McGee

Ryan Kiera Armstrong como Charlie McGee

Sydney Lemmon como Vicky McGee

Michael Greyeyes como John Rainbird

Gloria Reuben como Captain Hollister

Kurtwood Smith como Wanless

John Beasley como Irv Manders

Vasanth Saranga como Agent Jules

Gavin MacIver-Wright como Gavin

Neven Pajkic como Heavy

Danny Waugh como Sheriff Wendell Perry

¿CÓMO VER “LLAMAS DE VENGANZA”?

La película “Llamas de venganza” se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. Para ver la cinta completa, de manera online, debes contar con una suscripción vigente a la plataforma de streaming.

"Llamas de venganza" recaudó más de US$15 millones (Foto: Blumhouse Productions)

Si te gustó esta nota sobre “Llamas de venganza”, te puede interesar más contenido de series y películas de Netflix que puedes encontrar en MAG: