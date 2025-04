Basada en la serie de novelas web coreano-estadounidense escrita por TurtleMe, “The Beginning After The End” (“Saikyô no Ôsama, Nidome no Jinsei wa Nani wo Suru?” en su idioma original) es un anime producida por Studio A-Cat que narra la historia de King Grey, quien renace como Arthur Leywin en el continente mágico de Dicathen tras una muerte misteriosa. ¿Cuándo se estrenará la ficción que sigue a un poderoso guerrero a través de dos vidas diferentes? ¿Cuántos episodios tiene? ¿Quiénes conforman el elenco de voces?

Keitaro Motonaga (“The Kingdoms of Ruin”) fue el encargado de dirigir la nueva serie, con Takamitsu Kono (“A Returner’s Magic Should Be Special”) en la composición del anime, Masami Sueoka (“The Strongest Magician in the Demon Lord’s Army was a Human”) en el diseño de personajes y Keiji Inai (“Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?”) en la música.

¿DE QUÉ TRATA “THE BEGINNING AFTER THE END”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “The Beginning After The End”, “tras una muerte misteriosa, el Rey Grey renace como Arthur Leywin en el mágico continente de Dicathen. Aunque entra en su segunda vida como un bebé, conserva su sabiduría anterior. Comienza a dominar la magia y a forjar su propio camino con el paso de los años, buscando corregir los errores de su vida pasada”.

Por lo que he visto en el tráiler, después de incontables victorias, el rey Grey se convirtió en un bebé. Aunque no es tan malo como él cree, ya que conserva los recuerdos de su vida anterior, en el nuevo mundo hay poderes que busca dominar, tiene una familia y amigos que lo adoran. ¿Podrá cambiar?

Los padres de Arthur Leywin en el anime "The Beginning After The End", dirigido por Keitaro Motonaga (Foto: Crunchyroll)

¿CÓMO VER “THE BEGINNING AFTER THE END”?

“The Beginning After The End” se estrenó el miércoles 2 de abril a las 10:25 a. m. PT (Hora del Pacífico) en Crunchyroll. Cada semana se emitirá un nuevo episodio.

¿A QUÉ HORA VER “THE BEGINNING AFTER THE END” POR PAÍS?

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:25 am.

Colombia, Ecuador, Panama y Peru: 12:25 pm.

Bolivia, Puerto Rico, Dominican Republic, Venezuela y Chile: 1:25 pm.

Argentina, Paraguay y Uruguay: 2:25 pm.

España: 7:25 pm.

TRÁILER DE “THE BEGINNING AFTER THE END”

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE BEGINNING AFTER THE END”

Alex Borton le da voz a Castle Knight

Natsumi Fujiwara le da voz a Arthur Leywin

Makoto Furukawa le da voz al rey Grey

Kana Ichinose le da voz a Tessia Eralith

Chiaki Omigawa le da voz a Jasmine Flamesworth

El anime "The Beginning After The End" contará con dos temporadas y 24 episodios (Foto: Crunchyroll)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “THE BEGINNING AFTER THE END”?

“The Beginning After The End” se dividirá en dos temporadas de 24 episodios en total.