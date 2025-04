Si lo tuyo es la comedia, hay una película que aterrizó en Netflix que de seguro te atrapará desde el primer momento, toda vez que se ha convertido en una de las favoritas del público en Estados Unidos, donde se ubica en el puesto 6 del Top 10. Nos referimos a “One of Them Days”. ¿De qué trata? ¿Quiénes conforman el elenco? A continuación, las respuestas a estas y otras interrogantes.

En “One of Them Days”, Dreux Jones es una camarera y Alyssa es una aspirante a artista (Foto: TriStar Pictures / Hoorae Media) ×

¿DE QUÉ TRATA “ONE OF THEM DAYS”?

“One of Them Days” sigue la historia de Dreux y Alyssa, compañeras de piso y mejores amigas que viven en un complejo de apartamentos de Los Ángeles. Cuando el casero les exige que le tienen una deuda de US$1,500, se dan cuenta que no tenían nada, por lo que al ser amenazadas con ser desalojadas, ellas idean un plan para conseguir dicho monto en tiempo récord.

De esta manera, se meterán en diversas aventuras que nos harán reír sin parar, pues pasarán todo tipo de situaciones.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “ONE OF THEM DAYS”

¿CÓMO VER EL FILME?

El filme de comedia se encuentra disponible en Netflix; por lo tanto, para disfrutar de él solamente debes tener una cuenta en dicha plataforma de streaming. Cabe mencionar que “One of Them Days” solo está en Estados Unidos.

ACTORES Y PESONAJES DE LA PELÍCULA “ONE OF THEM DAYS”

Keke Palmer como Dreux.

SZA como Alyssa.

Vanessa Bell Calloway como Mama Ruth.

Lil Rel Howery como el comprador.

Katt Williams como Lucky.

Maude Apatow como Bethany.

Patrick Cage como Maniac.

Gabrielle Dennis como Shayla.

Janelle James como Ruby.

Amin Joseph como el Rey Lolo.

Keyla Monterroso Mejía como Kathy.

Joshua Neal como Keshawn.

Dewayne Perkins como Jameel.

Aziza Scott como Berniece.

Rizi Timane como Uche.

DomiNque Perry como Shameeka.

Dustin Ybarra como Joseph.

Ray Santiago como Fabian.

La actriz Maude Apatow aparece en esta comedia (Foto: TriStar Pictures / Hoorae Media) ×

¿DÓNDE SE DESARROLLA LA PELÍCULA?

La película “One of Them Days” se desarrolla en Los Ángeles, donde ambas mujeres alquilan su apartamento.