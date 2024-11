CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la obra de teatro homónima de August Wilson ganadora del Premio Pulitzer, “La lección de piano” (“The Piano Lesson” en su idioma original) es una película de Netflix que narra la historia de dos hermanos, Boy Willie (John David Washington) y Berniece (Danielle Deadwyler), quienes se enfrentan por un piano que representa el legado familiar de los Charles. Mientras el primero insiste en venderlo para construir su futuro, la segunda quiere conservarlo porque se trata de un vínculo con sus antepasados. ¿Quién gana? ¿Qué sucede con el piano? A continuación, te cuento lo que pasó con los protagonistas.

El drama de terror dirigido Malcolm Washington, quien coescribió el guion con Virgil Williams, se ambienta en Pittsburgh en 1936 y empieza con Boy Willie y su amigo Lymon (Ray Fisher) llegando a casa de Berniece tras conseguir un camión de sandías que planean vender para conseguir parte del dinero que necesitan para comprar las tierras que dejó James Sutter (Jay Peterson) luego de caer a un pozo por culpa de los Fantasmas de los Perros Amarrillos.

Boy Willie cree que esa tierra le pertenece por los años que sus antepasados trabajaron ahí sin obtener nada. Para comprarla, necesita vender el piano familiar. Algo con lo que Berniece no está de acuerdo y no permitirá. Cuando Berniece asegura que vio el fantasma de Sutter, su hermano trata de utilizar eso para convencerla de vender el objeto, pero no consigue que cambie de opinión.

Boy Willie Charles (John David Washington) le pide a su sobrina Maretha que toque el piano en la película "La lección de piano" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA LECCIÓN DE PIANO”?

¿Cómo llegó el piano a manos de los Charles?

Durante la época de la esclavitud, los Charles le pertenecían a Robert Sutter, quien le ofreció a Joel Nolander dos esclavos a cambio de su piano. Aunque la esposa de Robert estaba feliz con su obsequio de aniversario, extrañaba a los dos miembros de la familia Charles. Intentó recuperarlos sin éxito. Para tranquilizarla, le pidió a un carpintero que tallara los restos de esas personas en el instrumento musical.

Willie Boy, el abuelo de Doaker (Samuel L. Jackson), no solo talló a su esposa e hijo en el piano, también al resto de su familia. Aunque Robert Sutter se enfadó, su esposa estaba encantada. Cuando la mujer murió, Boy Charles, el padre de los protagonistas de “La lección de piano”, decidió robar el objeto que tenía un significado especial para su familia. Lo logró, pero pagó un precio muy alto, su vida.

¿Quién es el fantasma de Sutter?

James Sutter, el nieto de Robert, muere poco antes de que Boy Willie llegue a Pittsburgh. Desde ese momento, Berniece empieza a ver su fantasma rondar por su casa. Aunque su hermano no lo cree, Doaker también lo ve, incluso asusta a la pequeña Maretha (Skylar Aleece Smith) durante una discusión de los hermanos.

Cuando Boy Willie y Lymon intentan mover el piano las luces parpadean y sucede algo extraño, pero Boy Willie no lo percibe hasta que la manifestación es más intensa. Alarmada por la situación, Berniece convoca al predicador Avery (Corey Hawkins) para que disipe el espíritu de Sutter, que al parecer quiere reclamar el piano.

Berniece (Danielle Deadwyler) cuida la vela mientras Avery bendice la casa en el drama de terror "La lección de piano" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA LECCIÓN DE PIANO”?

Boy Willie y Berniece, ¿logran deshacerse del fantasma?

Una noche, Boy Willie y Lymon intentan llevarse el piano por la fuerza, pero son interrumpidos por Wining Boy (Michael Potts), quien está ebrio y quiere tocar el instrumento musical. Al hacerlo, suceden cosas paranormales, así que Avery empieza a bendecir la casa, mientras Berniece sostiene una vela que no debe permitir que se apague.

Boy Willie pierde la paciencia y busca acelerar las cosas, sin embargo, solo consigue que el fantasma de Sutter lo ataque. Avery continúa su rezo, pero la vela se apaga y Berniece es la única que puede salvarlo. ¿Cómo? Tocando el piano y llamando a todos sus antepasados para deshacerse del fantasma de Sutter.

¿Qué sucede con el piano?

A lo largo de “The Piano Lesson”, queda claro que Berniece no ha tocado el piano en mucho tiempo debido a que le trae muy malos recuerdos. Para ella significa sufrimiento, y aunque quiere liberarse del legado de las mujeres de su familia, no es capaz de deshacerse de él. No obstante, eso se termina cuando lo toca para salvar a su hermano.

Por su parte, Boy Willie comprende la importancia del piano para la familia Charles y no vuelve a insistir en venderlo. Al final de la película de Netflix, Berniece le enseña a tocar el piano a su hija Maretha, mientras que Boy Willie regresa a Mississippi y ve que las tierras de Sutter están a la venta.

Berniece (Danielle Deadwyler) convoca a sus antepasados para vencer al fantasma de Sutter al final de la película "La lección de piano" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LA LECCIÓN DE PIANO”?

“La lección de piano” está disponible en Netflix desde el 22 de noviembre de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.