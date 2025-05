Si esperabas un programa televisivo que reuniera belleza, glamour y elegancia, aunque también mucho show, sin duda no debes perderte “Miss Universe Latina, El Reality”, el formato que aterrizará próximamente en las pantallas de Telemundo. ¿En qué consiste? ¿Quiénes son las participantes? Las respuestas a estas y otras interrogantes en los siguientes párrafos.

Si bien, varios podrían compararla con “Nuestra Belleza Latina”, que Univision emitió a largo de 12 temporadas, lo cierto es que este nuevo programa tiene un plus que podría decirse lo supera ampliamente.

En "Miss Universe Latina, El Reality", las concursantes serán constantemente evaluadas por un exigente jurado (Foto: Freepik) ×

¿EN QUÉ CONSISTE “MISS UNIVERSE LATINA, EL REALITY”?

“Miss Universe Latina, El Reality” es una producción televisiva que coronará a una nueva reina de belleza entre 30 participantes latinas que residan en Estados Unidos, quienes lucharán por llegar a la final, pero antes deberán pasar diversos desafíos. La evaluación en el desempeño de cada una estará a cargo de un exigente jurado.

“El equipo fue por todas las ciudades de Estados Unidos en busca de candidatas latinas; por lo tanto, habrá mexicanas, colombianas, venezolanas, peruanas, cubanas y más mujeres de diversas nacionalidades”, señaló en “Hoy Día” Jacky Bracamontes, quien estará al frente del formato. Vale precisar que el proceso de casting ya culminó.

¿CUÁL SERÁ EL PREMIO PARA LA GANADORA DE “MISS UNIVERSE LATINA, EL REALITY”?

Como lo adelantamos al inicio, “Miss Universe Latina, El Reality” tiene un gran premio para quien se corone con el primer lugar, pues representará a la mujer latina, nada más y nada menos, en Miss Universo 2025, cuya 74.ª edición del concurso se llevará a cabo en el Impact Arena en Pak Kret, Tailandia.

Así que a la ganadora del show más esperado la veremos con las otras candidatas del mundo el próximo 21 de noviembre de 2025.

La ganadora de "Miss Universe Latina, El Reality" irá a Miss Universo 2025 (Foto: Freepik) ×

¿CUÁL ES EL FORMATO DEL REALITY?

Una vez que se conozcan a las 30 participantes de “Miss Universe Latina, El Reality”, todas convivirán en una mansión, ahí dentro serán divididas en dos grupos. Cada uno tendrá una capitana que fue Miss Universo.

De esta manera deberán enfrentar diversos retos para demostrar que tan preparadas están para el certamen de belleza más importante del mundo, por lo que estarán en constante evaluación. “Hablar, caminar, presentarse, obviamente ser bella, pero va a ser muy interesante también para el público porque van a estar todas en una mansión”, sostuvo.

Mientras estén avanzando a la etapa final, no solamente el jurado tendrá la última palabra, también quedará en manos del público.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “MISS UNIVERSE LATINA, EL REALITY” Y QUÉ DÍAS SE EMITIRÁ?

No se ha revelado una fecha exacta para el estreno de este show, pero se tiene conocimiento que arrancará en junio próximo, así que desde ahora prepárate para ver a cada una de las concursantes y elegir a tu favorita.

Bracamontes adelantó que el programa se emitirá en vivo de lunes a viernes y los domingos. “Me encanta la idea de hacer un show diario, en vivo y lucir outfits cada noche, pero también ver la evolución de las chicas, ver cómo van avanzando y demostrando lo que son”, comentó en otra entrevista con “En casa con Telemundo”.

¿QUIÉNES SON LOS JUECES Y CONDUCTORA?

Tampoco se reveló los nombres de los jueces, pero se sabe que son unos expertos en certámenes de belleza. En tanto, en la conducción – como ya lo adelantamos líneas arriba – Jaky Bracamontes estará al frente de “Miss Universe Latina, El Reality”.

“Es algo nuevo. A mí me encantó la idea desde que me la platicaron. El hecho de saber que una chica va a tener la oportunidad de representar a todas las chicas latinas en Tailandia, estoy feliz”, le dijo a Carlos Aydan. No sólo ello, considera que el programa ayudará a todas a estar más que preparadas, pues tendrán mucha exposición ante una cámara.

Jacqueline Bracamontes será la conductora de "Miss Universe Latina, El Reality". En esta imagen cuando llegó a la edición Billboard de Mujeres Latinas en la Música en el Watsco Center de Coral Gables, Florida, el 6 de mayo de 2023 (Foto: Giorgio Viera / AFP) ×