Netflix está adelantando la Navidad con la ayuda de Hallmark Channel. Todavía faltan casi dos meses para el 25 de diciembre, pero eso no importa en el streaming, donde parece que las fiestas navideñas son todo el año.

El 1 de noviembre llegan hasta cinco películas de Navidad a Netflix, todas de Hallmark y todas protagonizadas por sendas estrellas del canal estadounidense que ha hecho de la familia su sello característico.

¿Cuáles son? Revisa la lista completa a continuación. ¿Acaso alguna se posicionará entre las mejores películas navideñas de Netflix?

Hallmark adelanta la Navidad en Netflix con la actriz Lacey Chabert a la cabeza (Foto: Sorpresa de Navidad: Vecinos inesperados / Hallmark Channel) / natalie cass

NUEVAS PELÍCULAS DE NAVIDAD EN NETFLIX

1. Todo lo que necesito para Navidad (2024)

Maggie, una cantante y compositora que se siente superada por la era digital, regresa a casa para ayudar a sus padres en la granja familiar. Allí conoce a Archer, un emprendedor que ha vuelto a su pueblo para pasar solo las fiestas. Juntos descubrirán que las diferencias también pueden unir corazones en Navidad.​

2. Navidad bajo las luces (2024)

Emily acepta ayudar a su hermano con el carnaval navideño que solía organizar su madre. Colaborando con un amigo carismático de la familia, trabajan para crear una mágica exhibición de luces y, en el proceso, Emily conecta inesperadamente con un artista local y reaviva el espíritu navideño.​

3. Nuestra historia de Navidad (2024)

Durante las fiestas, una pareja cuenta a su hija y a su novio cómo nació su historia de amor. Mientras los recuerdos del pasado se entrelazan con el presente, los jóvenes tendrán su propia oportunidad para descubrir lo que significa encontrar a la persona especial en Navidad.

4. Sorpresa de Navidad (2022)

Después de una ruptura amorosa, Emily regresa a su pueblo natal y se ve atrapada por los excesos navideños de su vecindario, liderado por su mejor amigo de la infancia. A pesar de su reticencia inicial, termina participando en las competencias y decoraciones, descubriendo el verdadero espíritu de la Navidad y nuevas posibilidades para el amor.​

5. Sorpresa de Navidad: Vecinos inesperados (2023)

Emily y Jared esperan celebrar juntos otra Navidad en Evergreen Lane, pero la llegada de una familia de influenciadores navideños desata una competencia sin igual entre vecinos por el título a la mejor casa decorada. El ambiente festivo se vuelve tenso y cómico, pero todos descubrirán que el verdadero brillo de la Navidad está en la comunidad y la convivencia.​

¿Cuándo se estrenan todas estas películas navideñas de Hallmark en Netflix?

Los cinco títulos estarán disponibles en la plataforma de streaming desde el sábado 1 de noviembre.

Lacey Chabert y Wes Brown ya han protagonizado tres títulos de la franquicia "Haul Out the Holly" para Hallmark (Foto: Sorpresa de Navidad / Hallmark Channel)

