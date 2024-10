La segunda temporada de “Los 50″ se estrenará el 15 de octubre de 2024 en Telemundo, así que ya se anunció la lista completa de las personalidades que se enfrentarán a “la experiencia más intensa y fascinante de sus vidas”. Fabián Ríos, Sebastián Villalobos, Romina Marcos, Tefi Valenzuela, Johanna Fadul, Leslie Gallardo, Rogelio Martínez y Ara Saldívar son algunos de los participantes de la nueva entrega del reality show. Anteriormente, te compartimos información sobre las primeras celebridades, así que es el turno de Ara Saldívar.

El comentado programa consiste en que las 50 celebridades que se unen al show aceptan permanecer aisladas en una lujosa hacienda, donde se encuentran completamente desconectados del mundo exterior. Para asegurar su estancia en la residencia, debe superar distintos retos que les permitirán seguir en competencia por el premio de 350,000 dólares.

“Ufff esto se va a poner bueno. El único lugar donde lo inesperado es lo único que puedes esperar!! Ahí nos vemos familia!! Mándenme buenas vibras”, escribió Ara Saldívar en su cuenta de Instagram cuando anunció su ingreso a “Los 50″ Pero ¿qué se sabe sobre ella? ¿A qué se dedica? ¿Qué edad tiene?

1. Datos personales de Ara Saldívar

Nombre completo: Ara Elizabeth Martinez Saldivar

Fecha de nacimiento: 8 de abril de 1993

Lugar de nacimiento: Victoria, Tamaulipas, México

Nacionalidad: Mexicana

Edad: 31 años

Ocupación: Actriz

Instagram: @arasaldivar

2. ¿Quién es Ara Saldívar?

Ara Saldívar es una actriz y cantante mexicana que nació el 8 de abril de 1993 en Victoria, Tamaulipas. La última novela en la que participó antes de ser parte de la segunda temporada de “Los 50″ fue “La historia de Juana”.

Ara Elizabeth Martinez Saldivar es el verdadero nombre de Ara Saldívar

3. ¿Qué carrera estudió Ara Saldívar?

Aunque desde pequeña se sintió atraída por el mundo artístico, Ara Saldívar estudió Nutrición. “Mis papás querían que estudiara una carrera entonces estudié Nutrición, pero no me conformé con eso y fue cuando ya me aventé a venirme a la Ciudad de México solita a luchar por lo que realmente me hace feliz”, contó a People en Español en 2020.

4. Participó en “Código Fama”

Ara Saldívar participó en “Código Fama”, reality show de niños de Televisa. “Yo desde chiquita me hubiera quedado después de ‘Código Fama’ a hacer novelas pero también entiendo la parte de papás de miedo”, indicó el medio antes mencionado.

5. Los inicios de Ara Saldívar como reportera

Ara Saldívar empezó en el mundo de la televisión como reportera de farándula en el programa “Hoy”. Años después, se convirtió en actriz y debutó en la telenovela “Te doy la vida”, donde interpretó a Gabriela Villaseñor Espinoza.

“Luego conocí a Eugenio Cobo, que es el director del CEA, y me invitó a estudiar en el CEA. Entonces me aventé, renuncié a ‘Hoy’ y entré al Centro de Educación Artística de Televisa”, compartió.

6. Incursionó en la música

Pero la actuación no es lo único que le apasiona a Ara Saldívar, también disfruta de hacer música. Después de su participación en la telenovela “Te Doy la Vida”, lanzó el tema musical “No Te Duermas”.

“El tema va para nuestras parejas, hacia las personas que son importantes en nuestra vida, que quieras o no, a veces nos sienten seguras, es una canción muy dedicable”, expresó la artista a Las Estrellas en 2021.

7. Telenovelas de Ara Saldívar

Estas son las novelas en las que a participado Ara Saldívar:

En tierras salvajes (2017)

Te doy la vida (2020) - Gabriela Villaseñor Espinoza

Si nos dejan (2021-2022) - Celia ‘Chela’ Ortega

Mi camino es amarte (2022-2023) - Jesús ‘Chupón’ Galván

La historia de Juana (2024) - Yadira Soto



8. Fotos de Ara Saldívar en Instagram



