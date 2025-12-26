Si te gustan las producciones cargadas de drama, misterio, crimen y comedia, no debes perderte “The Lowdown” (en español: “Toda la verdad”), protagonizada por Ethan Hawke. Descubre de qué se trata y cuándo verla por Disney+. Vale mencionar que esta serie se estrenó primero en Hulu el 23 de septiembre de 2025.
¿DE QUÉ TRATA “THE LOWDOWN”?
“The Lowdown” sigue a Lee Raybon, un librero en Tulsa, Arizona, que se convierte en periodista de investigación para destapar la corrupción local. Debido a que sus investigaciones dan con conexiones siniestras, debe proteger a su familia.
En la sinopsis oficial se lee: “‘The Lowdown’ de FX sigue al periodista ciudadano Lee Raybon, un autoproclamado ‘cronista de la verdad’ de Tulsa cuya obsesión por la verdad siempre lo mete en problemas. Aunque no es un idealista, está decidido a exponer la corrupción y la podredumbre oculta de la ciudad, incluso si se pone en riesgo”.
“Cuando su último reportaje sobre la poderosa familia Washberg provoca el sospechoso suicidio de Dale Washberg, Lee sabe que está ante algo grande. Siguiendo las pistas que Dale dejó para que alguien investigara su muerte, Lee descubre que Betty Jo, la viuda afligida, parece más interesada en su cuñado que en su difunto esposo, mientras fuerzas poderosas intentan evitar que sepa más”, concluye.
FECHA DE ESTRENO DE “THE LOWDOWN”
“The Lowdown” ya se encuentra disponible en Disney+, plataforma de streaming a la cual llegó el pasado 10 de diciembre de 2025 en Latinoamérica y España. Por tanto, para disfrutar de la serie de FX, debes tener una suscripción.
MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “THE LOWDOWN”
ELENCO DE LA SERIE
- Ethan Hawke como Lee Raybon
- Keith David como Marty
- Kaniehtiio Horn como Samantha
- Ryan Kiera Armstrong como Francis
- Jeanne Tripplehorn como Betty Jo
- Macon Blair como Dan Kane
- Scott Shepherd como Allen Murphy
- Tim Blake Nelson como Dale Washberg
- Tracy Letts como Frank Martin
- Michael Hitchcock como Ray
- Killer Mike como Cyrus
- Cody Lightning como Waylon
- Abbie Cobb como Vicky Williams
- Josh Fadem como Abel Bell
- Eric Edelstein como Blackie
- Johnny Pemberton como Berta
- Zachary Booth como Elijah
- Kyle MacLachlan como Donald Washberg
- Rafael Casal como Johnny
- Dale Dickey como Bonnie
- Siena East como Deidra
- Mato Wayuhi como Chutto McIntosh
- Ken Pomeroy como Pearl
- Paul Sparks como Pastor Mark Sternwick
EPISODIOS DE “THE LOWDOWN”
“The Lowdown” tiene un total de ocho episodios, cuyos títulos detallamos a continuación:
- Episodio 1: “Pilot”
- Episodio 2: “The Devil’s Mama”
- Episodio 3: “Dinosaur Memories”
- Episodio 4: “Short on Cowboys”
- Episodio 5: “This Land?”
- Episodio 6: “Old Indian Trick”
- Episodio 7: “Tulsa Turnaround”
- Episodio 8: “The Sensitive Kind”
