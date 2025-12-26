Si te gustan las producciones cargadas de drama, misterio, crimen y comedia, no debes perderte “The Lowdown” (en español: “Toda la verdad”), protagonizada por Ethan Hawke. Descubre de qué se trata y cuándo verla por Disney+. Vale mencionar que esta serie se estrenó primero en Hulu el 23 de septiembre de 2025.

Afiche oficial de la serie "The Lowdow" (Foto: FX Productions)

¿DE QUÉ TRATA “THE LOWDOWN”?

“The Lowdown” sigue a Lee Raybon, un librero en Tulsa, Arizona, que se convierte en periodista de investigación para destapar la corrupción local. Debido a que sus investigaciones dan con conexiones siniestras, debe proteger a su familia.

En la sinopsis oficial se lee: “‘The Lowdown’ de FX sigue al periodista ciudadano Lee Raybon, un autoproclamado ‘cronista de la verdad’ de Tulsa cuya obsesión por la verdad siempre lo mete en problemas. Aunque no es un idealista, está decidido a exponer la corrupción y la podredumbre oculta de la ciudad, incluso si se pone en riesgo”.

“Cuando su último reportaje sobre la poderosa familia Washberg provoca el sospechoso suicidio de Dale Washberg, Lee sabe que está ante algo grande. Siguiendo las pistas que Dale dejó para que alguien investigara su muerte, Lee descubre que Betty Jo, la viuda afligida, parece más interesada en su cuñado que en su difunto esposo, mientras fuerzas poderosas intentan evitar que sepa más”, concluye.

FECHA DE ESTRENO DE “THE LOWDOWN”

“The Lowdown” ya se encuentra disponible en Disney+, plataforma de streaming a la cual llegó el pasado 10 de diciembre de 2025 en Latinoamérica y España. Por tanto, para disfrutar de la serie de FX, debes tener una suscripción.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “THE LOWDOWN”

ELENCO DE LA SERIE

Ethan Hawke como Lee Raybon

Keith David como Marty

Kaniehtiio Horn como Samantha

Ryan Kiera Armstrong como Francis

Jeanne Tripplehorn como Betty Jo

Macon Blair como Dan Kane

Scott Shepherd como Allen Murphy

Tim Blake Nelson como Dale Washberg

Tracy Letts como Frank Martin

Michael Hitchcock como Ray

Killer Mike como Cyrus

Cody Lightning como Waylon

Abbie Cobb como Vicky Williams

Josh Fadem como Abel Bell

Eric Edelstein como Blackie

Johnny Pemberton como Berta

Zachary Booth como Elijah

Kyle MacLachlan como Donald Washberg

Rafael Casal como Johnny

Dale Dickey como Bonnie

Siena East como Deidra

Mato Wayuhi como Chutto McIntosh

Ken Pomeroy como Pearl

Paul Sparks como Pastor Mark Sternwick

EPISODIOS DE “THE LOWDOWN”

“The Lowdown” tiene un total de ocho episodios, cuyos títulos detallamos a continuación:

Episodio 1: “Pilot”

“Pilot” Episodio 2: “The Devil’s Mama”

“The Devil’s Mama” Episodio 3: “Dinosaur Memories”

“Dinosaur Memories” Episodio 4: “Short on Cowboys”

“Short on Cowboys” Episodio 5: “This Land?”

“This Land?” Episodio 6: “Old Indian Trick”

“Old Indian Trick” Episodio 7: “Tulsa Turnaround”

“Tulsa Turnaround” Episodio 8: “The Sensitive Kind”

Saber demasiado podría costarle caro al protagonista (Foto: FX Productions)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí