La cocina más intensa de la televisión está a punto de encender nuevamente sus fogones. “Top Chef VIP” regresa con una nueva temporada esta semana por Telemundo, y promete ser más electrizante, sabrosa y desafiante que nunca. Veinte celebridades, entre artistas, influencers, cantantes, actores y una reina de belleza, han decidido enfrentarse cara a cara con el fuego, el cuchillo y la crítica implacable del jurado.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER LA NUEVA TEMPORADA DE “TOP CHEF VIP”?

El estreno de la cuarta temporada de “Top Chef VIP” se llevará a cabo este martes 22 de julio, en el horario estelar de Telemundo, en punto de las 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT.

¿QUIÉNES SON LOS ESPECIALISTAS QUE ESTARÁN EN EL JURADO?

Guiados por la carismática Carmen Villalobos, los participantes se someterán a retos culinarios contra el reloj, a pruebas en exteriores, y a inesperadas eliminaciones. Y como si fuera poco, serán juzgados por un trío de expertos que no perdonan un plato desabrido: chef Antonio “Toño” de Livier, chef Tita y chef Betty Vázquez. Ellos serán los encargados de decidir quién merece continuar en la competencia y quién deberá colgar el delantal.

La dinámica semanal está diseñada para mantener a los televidentes pegados a la pantalla: lunes de eliminación, martes de inmunidad, miércoles de salvación, jueves de eliminación, viernes de inmunidad y domingos de salvación. Cada episodio será una montaña rusa de emociones, donde el talento, la creatividad y la presión estarán en su punto de ebullición.

¿QUÉ ES LO QUE DEBERÁN HACER LOS PARTICIPANTES?

Los concursantes contarán con estaciones de cocina completamente equipadas y acceso al famoso mercado, repleto de ingredientes frescos y de alta calidad. Pero más allá de tener las herramientas a la mano, deberán demostrar que tienen la pasión, el temple y la técnica para convertirse en verdaderos chefs.

Además de cocinar para los rigurosos jueces, los famosos deberán superar pruebas en solitario, en dúo y en equipo. Y por si fuera poco, enfrentarán desafíos al aire libre, servirán banquetes para cientos de comensales y tratarán de impresionar a chefs invitados de talla internacional. Porque en “Top Chef VIP”, no basta con saber cocinar: hay que conquistar el paladar y el corazón del jurado.

Todo esto por un solo objetivo: convertirse en el nuevo “Top Chef VIP” y llevarse a casa el gran premio de US$200,000. Pero el camino hacia la cima estará lleno de sorpresas, errores, victorias y mucho sazón. ¿Quién logrará imponerse entre tanto talento y salir triunfador de esta olla a presión?

LOS PARTICIPANTES DE LA TEMPORADA 4 DE “TOP CHEF VIP”

Sergio Sendel Lorena Herrera Juan Soler Cristina Porta Jerry Bazúa Valeria Cuevas Sergio Goyri Nicole Curiel Curvy Zelma Elvis Crespo Héctor Sandarti Salvador Zerboni Paco Pizaña Matías Ochoa Christopher Vélez Angélica Celaya Yany Prado Norkys Batista Celinee Santos Karina “La Voz” Moreno

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.