Reyjka Elle, de 32 años, sabe lo que es vivir en la pobreza extrema. Durante años sobrevivió con muestras gratis de comida en gasolineras y se alumbraba únicamente con velas porque no podía pagar la luz. Hoy, después de mucho esfuerzo, logró ahorrar más de 44.000 dólares en tres años y medio. Recientemente, reveló cómo lo consiguió.

Creció en un hogar pobre y su situación se volvió aún más difícil cuando, a los 18 años, tuvo que mantenerse sola en Florida y Georgia.

“Me quedé sin dinero, sin apartamento y hasta pensé en unirme al ejército para tener un lugar donde dormir”, recuerda la estadounidense en conversación con SWNS.

Incluso llegó a donar sangre constantemente porque le pagaban unos 50 dólares, suficiente para comer uno o dos días.

A los 18 años comenzó a mantenerse sola y, durante años, durmió en coches, usó velas y devolvía ropa para ahorrar dinero. (Foto referencial: Freepik)

Por seis años llevó su presupuesto al límite: vendió todos sus muebles, vivió en casas de amigos, durmió en su coche y pasó días enteros comiendo muestras gratuitas.

“Una vez solo me quedaban 50 centavos en mi cuenta y faltaba una semana para cobrar. Vivía de lo que regalaban en la gasolinera”, contó.

Su suerte cambió a los 26 años, cuando consiguió un trabajo como asistente de terapia “por pura suerte” y con un jefe que le dio una oportunidad. Poco después conoció a su esposo, con quien se mudó a Noruega en 2021.

“Fue la mejor decisión. Ahora tenemos un hijo de tres años”, dijo. Además, logró graduarse en Psicología gracias a estudios en línea.

Woman saved $44K after living on gas station free food staples, intense budgeting for 6 years https://t.co/kBbecxZXvL pic.twitter.com/abTcmPimTr — New York Post (@nypost) August 26, 2025

Actualmente trabaja como creadora de contenido y escritora, ganando alrededor de 4.000 dólares al mes. Su ingreso familiar alcanza los 7.500 dólares antes de impuestos; sin embargo, confiesa que todavía siente culpa al gastar.

“No hago nada en cuanto a uñas, cabello o maquillaje. Me parece hermoso, pero siento que es dinero desperdiciado. Comer fuera tampoco es común, máximo una o dos veces al año”, afirmó.

Reyjka asegura que el ahorro es un proceso con varios frentes y comparte sus tres estrategias clave: llevar un registro detallado de ingresos y gastos, invertir en cuentas de alto rendimiento y trabajar desde casa para vivir en zonas más tranquilas y económicas.

“Cada quincena hago una hoja de cálculo con todo lo que entra y lo que sale. Pagamos primero las cuentas y dejamos 400 o 500 dólares para diversión. El resto va directo al ahorro”, explicó.

Con disciplina y trabajos extra, logró ahorrar más de 44.000 dólares, aunque confiesa que aún siente culpa al gastar. (Foto referencial: Freepik)

Gracias a esa disciplina, además de inversiones y trabajos extra, ella y su esposo han logrado acumular 45.300 dólares.

“Nuestro dinero empezó a multiplicarse cuando comenzamos a invertir”, aseguró. Aun así, su pasado la marca: “Todavía uso cupones, aunque tenga dinero en la cuenta. Siempre busco el mejor precio”.

Su mensaje para quienes atraviesan dificultades financieras es sencillo pero contundente: “Si naces en una situación difícil, puede tomar años salir de ella, pero es posible. No tienes que sentirte menos por luchar con el dinero. No hay vergüenza en eso”, concluyó.

Más consejos de ahorro

Según Bank of America, estos son los mejores consejos de ahorro para construir una base financiera sólida y alcanzar tus metas.

Establece metas de ahorro claras: Define para qué estás ahorrando y cuánto necesitas.

Crea un presupuesto: Registra tus ingresos y gastos para saber a dónde va tu dinero.

Automatiza tus ahorros: Configura transferencias automáticas desde tu cuenta corriente a tu cuenta de ahorros.

Prioriza el ahorro: Considera el ahorro como un gasto fijo más en tu presupuesto mensual.

Reduce gastos innecesarios: Identifica y recorta gastos discrecionales, como comidas fuera de casa o suscripciones no utilizadas.

Usa herramientas de seguimiento: Emplea aplicaciones o calculadoras para monitorear tu progreso y mantenerte motivado.

Aprovecha los ingresos extra: Destina bonos, reembolsos de impuestos o aumentos salariales directamente al ahorro.

Crea un fondo de emergencia: Ten al menos de 3 a 6 meses de gastos básicos ahorrados para imprevistos.

