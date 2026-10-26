ST. PETERSBURG, Florida.- Con su poco atractivo exterior de concreto, su enorme cúpula inclinada y su ambiente interior cavernoso, el Tropicana Field tiene poca de la belleza estética y el encanto asociados con los estadios más célebres del béisbol de las Grandes Ligas.

Pero los Rays de Tampa Bay adoran su peculiar parque de pelota, sobre todo después de verse obligados a abandonarlo durante una temporada debido a la destrucción causada por el huracán Milton.

Empleados trabajan en el diamante del estadio Tropicana Field previo a un juego entre los Cachorros de Chicago y los Medias Rojas de Boston, el domingo 27 de septiembre de 2026, en St. Petersburg, Florida. (AP Foto/Chris Urso) / Chris Urso

Una multitud con entradas agotadas de más de 40.000 aficionados, agitando toallas y haciendo sonar cencerros, recibirá a los Rays de vuelta para el tercer juego de la Serie Mundial la noche del lunes, después de un par de desgarradoras derrotas por una carrera en Milwaukee.

Los Cerveceros lideran 2-0 y están a dos victorias del primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia. Los Rays necesitan ganar cuatro de cinco para asegurar su primer campeonato en su temporada número 29.

Un potente temporal azotó el centro de St. Petersburg el 9 de octubre de 2024, destrozó el techo y causó daños extensos en el Trop, lo que generó preocupación de que los Rays nunca volverían a jugar en el único lugar al que habían llamado hogar desde el debut de la franquicia en 1998.

Se gastaron casi 60 millones de dólares para reemplazar el techo y reconstruir el estadio antes de que los Rays regresaran 18 meses y medio después para iniciar esta temporada. Disputaron sus partidos como locales de 2025 al otro lado de la bahía, en Tampa, en el Steinbrenner Field —la sede de los entrenamientos de primavera de los Yankees de Nueva York.

Durante la renovación, los Rays fueron vendidos a un grupo encabezado por el promotor inmobiliario Patrick Zalupski. El nuevo grupo propietario impulsó un acuerdo para construir un estadio de 31.000 asientos en Tampa, cerca de la sede de los Buccaneers de la NFL.

En agosto, los Rays recibieron la aprobación del condado para un plan de financiación del proyecto de 2.300 millones de dólares, que incluye lo que ellos llaman su “hogar fijo” dentro de un distrito de entretenimiento de uso mixto.

Está previsto que el nuevo estadio abra en 2029. Los Rays y sus aficionados esperan que en el estadio cuelgue un banderín de la Serie Mundial.

“A nosotros nos encanta jugar en el Trop. Jugamos muy bien en el Trop todo el año”, manifestó el domingo el segunda base Richie Palacios. “Va a ser emocionante salir ahí y dar un espectáculo para nuestros aficionados y, ojalá, conseguir un par de victorias más”.

Los Rays y los Cerveceros empataron con el mejor récord como locales de la temporada regular, con 55-26. Aunque a los aficionados de los Rays a menudo se les ha criticado por no asistir —el equipo terminó 28vo en asistencia con 1,4 millones—, han hecho vibrar el Trop durante la postemporada y se aseguraron de hacerle escuchar de todo a los Yankees en la serie divisional de la Liga Americana, cuando la multitud incluyó a muchos neoyorquinos.

También se reunieron grandes multitudes en el Trop para ver los partidos en eventos para seguir los primeros dos juegos en pantallas gigantes, conlos Rays y los Cerveceros en el American Family Field de Milwaukee.

“Estos aficionados de Milwaukee han sido realmente ruidosos. Sé que nuestros aficionados van a ser muy ruidosos y estarán emocionados de vernos volver y, en cierto modo, reiniciarnos un poco”, comentó el mánager de los Rays Kevin Cash.

El Tropicana Field solo ha albergado dos juegos de la Serie Mundial, en 2008, cuando los Rays dividieron en casa y luego perdieron tres seguidos en Filadelfia. La Serie Mundial de 2020 se jugó en sede neutral en Arlington, Texas, debido a la pandemia de coronavirus. Los Rays perdieron esa serie ante los Dodgers en seis juegos.

Una de las características más distintivas del Trop es su sistema de pasarelas elevadas (catwalks), compuesto por cuatro anillos circulares de acero suspendidos bajo el techo no retráctil del estadio, sostenido por cables, que estabilizan la estructura.

A veces las pasarelas interfieren con las pelotas. Ocurrió en el segundo juego de la serie divisional de la Liga Americana, cuando el novato de los Yankees Spencer Jones conectó un elevado altísimo que rebotó en una pasarela y fue atrapado por Víctor Mesa Jr., quien corrió desde el jardín derecho hasta el jardín central para realizar la jugada.

Según las reglas del estadio, una pelota bateada que golpea cualquiera de las dos pasarelas inferiores es un jonrón. Una pelota bateada que impacta cualquiera de las dos pasarelas superiores sigue en juego.

“Es un lugar muy distinto”, señaló el mánager de los Cerveceros Pat Murphy. “Parece un gran lugar, y hay que ajustarse a él. Eso es parte de ser un jugador de Grandes Ligas. Hay que ajustarse”.

El Trop también es el único estadio de las mayores donde los aficionados pueden tocar peces rayas. Siete rayas nariz de vaca que resistieron el huracán Milton regresaron al estadio para el día inaugural dentro del “Cownose Clubhouse”, una experiencia de tanque táctil de 10.000 galones ubicada justo más allá de la cerca del jardín derecho-central.

“¿Aquí tienen peces rayas en los jardines? No lo sabía”, dijo el relevista de los Cerveceros Aaron Ashby.

El segunda base Brice Turang preguntó si se pueden tocar las rayas. Se puede.

“Eso está muy bien”, expresó.

Si Milwaukee gana dos de los próximos tres, Turang y Ashby podrían posar para fotos con las rayas y el trofeo de la Serie Mundial.