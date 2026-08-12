Logroño será una de las ciudades españolas desde las que podrá observarse el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026. El fenómeno astronómico comenzará de forma parcial a las 19:33 hrs (hora peninsular española, CEST), alcanzará la totalidad poco después de las 20:28 y las 20:29:25, con una duración aproximada de 1 minuto y 21 segundos, y podrá seguirse en directo por el canal del municipio en YouTube, RTVE Play, La 1 y otras señales oficiales. A continuación, te detallamos a qué hora y dónde ver el eclipse en la capital de la comunidad autónoma de La Rioja, situada al norte de España.

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será visible de forma completa en cinco países y parcialmente en numerosas regiones del mundo. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Horario del eclipse solar total en Logroño

El eclipse solar de 2026 será total en Logroño, La Rioja. Esto significa que, durante poco más de un minuto, la Luna cubrirá por completo el disco solar y la ciudad experimentará una breve oscuridad en plena tarde.

Estos son los horarios oficiales aproximados para disfrutar del eclipse desde Logroño, en hora peninsular española:

Fase del eclipse Hora en Logroño Inicio del eclipse parcial 19:33 Inicio de la totalidad 20:28 Máximo del eclipse 20:28:44 Fin de la totalidad 20:29:25 Duración estimada de la totalidad 1 minuto y 21 segundos

El Ayuntamiento de Logroño señala que la fase total tendrá lugar entre las 20:28 y las 20:29 horas aproximadamente. El Sol estará muy bajo en el horizonte durante ese momento, por lo que conviene elegir un lugar con visibilidad despejada hacia el oeste.

¿A qué hora ver el eclipse solar total desde Estados Unidos?

Para las comunidades hispanas en Estados Unidos que seguirán la transmisión online, estas son las conversiones de referencia para la fase total de las 20:28 en Logroño:

Nueva York, Miami y Washington D. C. (ET) : 2:28 p. m.

: 2:28 p. m. Chicago, Houston y Dallas (CT) : 1:28 p. m.

: 1:28 p. m. Denver (MT) : 12:28 p. m.

: 12:28 p. m. Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco (PT): 11:28 a. m.

La retransmisión especial de RTVE comienza antes del fenómeno, por lo que es recomendable conectarse desde las 19:00 horas de España; es decir, desde la 1:00 p. m. ET, 12:00 p. m. CT y 10:00 a. m. PT.

Dónde ver el eclipse solar total en Logroño EN VIVO

Si no estarás en Logroño o quieres seguir el fenómeno desde cualquier otro país, hay varias opciones oficiales de transmisión en directo.

Canal de YouTube del Ayuntamiento de Logroño RTVE, La 1 y RTVE Play NASA, ESA e IGN El Ayuntamiento de Logroño confirmó que emitirá el eclipse en directo mediante su canal municipal de YouTube. La señal mostrará la evolución del fenómeno y se complementará con una pantalla instalada en el vestíbulo de la Casa de las Ciencias. RTVE prepara una cobertura especial desde el Observatorio de Yebes, en Guadalajara. La programación comenzará a las 14:55 horas en La 1 de TVE y estará disponible por streaming en RTVE Play; además, la plataforma gratuita contará con doble señal en directo desde las 19:00 horas. La NASA transmitirá el eclipse en inglés a partir de la 1:15 p. m. ET del 12 de agosto a través de NASA Live. Por su parte, la Agencia Espacial Europea (ESA) ofrecerá una retransmisión internacional desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, por ESA Web TV y YouTube. -- La cobertura también podrá seguirse mediante RTVE.es, RNE y RNE Audio. Para el público hispano fuera de España, RTVE Play es una de las alternativas principales para buscar la señal digital, aunque la disponibilidad puede depender de restricciones territoriales de cada plataforma. --

También está anunciada una emisión oficial del Instituto Geográfico Nacional (IGN) desde el Observatorio Astronómico de Yebes, que será el centro de seguimiento oficial del eclipse en España.

Cómo observar el eclipse solar total de forma segura

Nunca mires directamente al Sol sin protección homologada, ni siquiera cuando el eclipse esté en fase parcial. Para observarlo de manera presencial, utiliza gafas certificadas para eclipses solares y revisa que no estén rayadas, perforadas o deterioradas.

Solo es seguro quitarse las gafas durante la totalidad, cuando el Sol permanezca 100% cubierto; en Logroño, esa ventana durará aproximadamente entre las 20:28 y las 20:29 horas. Antes y después de ese breve intervalo, vuelve a usar protección ocular.

Mapa que señala qué zonas de la península ibérica podrán ver el eclipse total (zona sombreada entre las líneas rojas). Al oeste de la línea amarilla podrán observarse todas las fases del evento; entre las líneas amarilla y verde no podrá verse el final de la fase parcial porque el sol se habrá puesto antes. | Crédito: Xavier Jubier / xjubier.free.fr/

Prefuntas frecuentes (FAQ) sobre el eclipse solar total en Logroño

¿Cuándo es el eclipse solar total en Logroño?

El eclipse será el miércoles 12 de agosto de 2026. Logroño se encuentra dentro de la franja desde la que podrá contemplarse como eclipse total.astronomia.ign+1

¿A qué hora empieza el eclipse en Logroño?

La fase parcial comenzará a las 19:33 horas, hora peninsular española. La totalidad empezará cerca de las 20:28 horas.

¿Cuánto dura el eclipse total en Logroño?

La fase de oscuridad total tendrá una duración aproximada de 1 minuto y 21 segundos.

¿Dónde ver el eclipse solar de Logroño EN VIVO?

La ciudad contará con una retransmisión en el canal municipal de YouTube. También podrá seguirse por La 1, RTVE Play, RTVE.es, RNE, NASA Live, ESA Web TV y la emisión anunciada por el Instituto Geográfico Nacional.

¿Se podrá ver el eclipse sin gafas especiales?

No durante las fases parciales. Las gafas de eclipse homologadas son necesarias antes y después de la totalidad; únicamente durante el breve momento en que el Sol quede totalmente cubierto será seguro retirarlas.