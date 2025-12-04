Todos los meses, la Luna cautiva con su esplendor, pero en diciembre de 2025 el satélite de la Tierra brillará más que en otras ocasiones ofreciendo un espectáculo único. La Luna Llena del último mes del año recibe el nombre de Luna Fría (Cold Moon) y esta vez será una Superluna, la última del año. La Superluna Fría brillará en el cielo de la Tierra en su máximo esplendor este jueves 4 de diciembre a las 23:14 GMT. ¡Prepárate para seguirle el rastro!
