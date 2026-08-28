Albert Einstein, uno de los físicos más importantes de la historia, dejó reflexiones que trascendieron el ámbito científico y abordaron temas como la educación, la imaginación y la creatividad. Una de ellas destaca el valor de los cuentos de hadas durante la infancia: “Si quieres que los niños sean inteligentes, léeles cuentos de hadas. Si quieres que sean más inteligentes, léeles más cuentos de hadas”. La cita del día plantea una idea sencilla, pero profunda: la educación de los niños no debería limitarse a transmitir conocimientos o datos. Para Einstein, estimular la imaginación también puede ser fundamental para desarrollar la capacidad de pensar, crear y comprender el mundo.

¿Por qué Albert Einstein relacionaba los cuentos de hadas con la inteligencia?

Los cuentos de hadas permiten que los niños entren en contacto con mundos imaginarios, personajes extraordinarios y situaciones que no forman parte de su experiencia cotidiana. A través de estas historias, pueden desarrollar su capacidad para imaginar posibilidades, plantearse preguntas y construir sus propias interpretaciones.

La importancia de la imaginación era especialmente significativa para Einstein. El físico consideraba que la capacidad de imaginar podía desempeñar un papel fundamental en la creatividad y en la búsqueda de nuevas ideas.

Por eso, la frase no debe interpretarse como que leer cuentos de hadas convierte automáticamente a un niño en inteligente. Más bien, apunta al valor de estimular la imaginación como parte del aprendizaje y del desarrollo intelectual.

La reflexión de Albert Einstein resalta la importancia de imaginar, crear y soñar durante los primeros años de vida. | Crédito: Autor desconocido

¿Qué pueden aportar los cuentos de hadas a los niños?

Además de entretener, las historias pueden ayudar a los niños a familiarizarse con diferentes emociones, conflictos y decisiones. Los personajes atraviesan dificultades, cometen errores, enfrentan obstáculos y encuentran soluciones, situaciones que pueden abrir conversaciones sobre la vida cotidiana.

La lectura también puede contribuir al desarrollo del lenguaje y ampliar el vocabulario de los más pequeños. Al mismo tiempo, imaginar escenarios y personajes permite que cada niño participe activamente en la historia en lugar de limitarse a recibir información.

En ese sentido, la reflexión atribuida a Einstein pone el foco en una idea que continúa siendo relevante: aprender también puede significar imaginar.

¿Qué pensaba Einstein sobre la imaginación?

La imaginación ocupó un lugar importante en las reflexiones de Einstein sobre el conocimiento y la creatividad. Una de sus frases más conocidas sostiene que “la imaginación es más importante que el conocimiento”, una afirmación que resume su valoración de la capacidad humana para explorar posibilidades que todavía no existen.

Desde esta perspectiva, los cuentos de hadas pueden entenderse como una herramienta para alimentar la imaginación durante los primeros años de vida. Un niño que escucha una historia puede preguntarse qué ocurriría si las cosas fueran diferentes, crear nuevos finales o inventar sus propios personajes.

La lectura, por tanto, no solo consiste en conocer palabras y acontecimientos: también puede convertirse en un ejercicio de imaginación.

¿Por qué esta reflexión de Einstein sigue siendo relevante?

En una época en la que los niños tienen acceso desde edades tempranas a numerosos estímulos digitales, la idea de reservar un espacio para la lectura y la imaginación mantiene especial interés.

Un cuento leído antes de dormir puede parecer una actividad sencilla, pero también puede convertirse en una oportunidad para conversar, formular preguntas y estimular la creatividad. Lo importante no sería únicamente terminar la historia, sino permitir que el niño piense qué sintió, qué habría hecho en determinada situación o qué podría suceder después.

La reflexión de Einstein invita así a mirar los cuentos infantiles desde una perspectiva diferente: no solo como entretenimiento, sino como una puerta hacia la imaginación.

Retrato sin fecha de Albert Einstein, físico y autor de la teoría de la relatividad, ganador del Premio Nobel de Física en 1921. | Crédito: AFP

¿Qué quiso decir Albert Einstein con esta frase?

La idea central puede resumirse de una manera sencilla: la inteligencia no se desarrolla únicamente acumulando información. La curiosidad, la imaginación y la capacidad de plantear nuevas posibilidades también forman parte del aprendizaje.

Los cuentos de hadas ofrecen precisamente ese espacio. Presentan mundos imposibles para que los niños puedan imaginar lo posible y lo imposible, desarrollar preguntas y construir sus propias ideas.

Por eso, la frase de Einstein conserva su atractivo décadas después: recuerda que, antes de intentar enseñar a un niño cómo funciona el mundo, también puede ser importante permitirle imaginar cómo podría ser.