Hay situaciones que no podemos controlar, por más que intentemos cambiar su rumbo. Las decisiones de otras personas, los imprevistos, las pérdidas y las dificultades forman parte de una realidad que muchas veces escapa a nuestras manos. Frente a ello, el filósofo romano Marco Aurelio dejó una reflexión que invita a recuperar el control desde nuestro interior: “Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza”. Esta es la cita del día de hoy.

La frase resume uno de los principios fundamentales del pensamiento estoico: la verdadera fortaleza no consiste en controlar lo que ocurre, sino en aprender a controlar nuestra respuesta ante aquello que no podemos cambiar.

Cita del día de Marco Aurelio

Marco Aurelio recordó que no podemos controlar los acontecimientos. | Crédito: Mag

“Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza.”

La reflexión establece una diferencia entre dos realidades: aquello que depende de nosotros y aquello que está fuera de nuestro control. Podemos elegir nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones y la manera en que enfrentamos una dificultad, pero no podemos determinar todo lo que sucede a nuestro alrededor.

Para Marco Aurelio, comprender esta diferencia permitía evitar un sufrimiento innecesario. Cuando una persona intenta controlar constantemente aquello que no depende de ella, puede terminar atrapada en la frustración. En cambio, concentrarse en aquello sobre lo que sí tiene influencia permite actuar con mayor serenidad.

El significado de la frase de Marco Aurelio

El mensaje de esta cita está relacionado con una de las enseñanzas centrales del estoicismo: no podemos elegir todas las circunstancias, pero sí podemos trabajar sobre nuestra actitud frente a ellas.

Esto no significa permanecer indiferente ante los problemas o negar las emociones. Se trata de comprender que un acontecimiento externo no tiene por qué determinar completamente nuestra manera de pensar y actuar.

Una crítica, un fracaso, una decepción o un cambio inesperado pueden estar fuera de nuestro control. Lo que sí podemos decidir es cómo responder, qué aprendizaje obtener y qué pasos dar después.

La fuerza, desde esta perspectiva, no aparece cuando conseguimos que todo ocurra como queremos. Aparece cuando descubrimos que podemos conservar cierta estabilidad incluso cuando las circunstancias cambian.

Marco Aurelio defendió la serenidad frente a las dificultades. | Crédito: Equestrian Statue of Marcus Aurelius

Más citas de Marco Aurelio

A lo largo de sus reflexiones, Marco Aurelio dejó numerosas frases relacionadas con la fortaleza, la disciplina, el tiempo y la búsqueda de una vida guiada por la razón.

“Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos crean.”

“Realiza cada una de tus acciones como si fuera la última de tu vida.”

“No malgastes más tiempo argumentando acerca de lo que debe ser un buen hombre. Trata de ser uno.”

“Recibe sin orgullo, despréndete sin apego.”

“La pérdida no es otra cosa que una transformación.”

“Está en tu poder retirarte en ti mismo cada vez que lo desees. La tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente, el reino que te pertenece.”

“Que algo te parezca difícil, no quiere decir que nadie más sea capaz de lograrlo.”

“El tiempo es como un río que arrastra rápidamente todo lo que nace.”