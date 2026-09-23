El precio del dólar en Chile hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026, se ubica en torno a $947 por US$1 como referencia de mercado para el cruce USD/CLP . Esta cifra puede diferir del dólar observado oficial y de las cotizaciones de compra y venta que aplican bancos, casas de cambio y plataformas financieras.

Dólar a peso chileno hoy, 23 de septiembre

El tipo de cambio dólar estadounidense/peso chileno (USD/CLP) es un indicador clave para personas, empresas e inversionistas. Influye en el costo de compras internacionales, viajes, pagos en dólares, importaciones, créditos, inversiones y transferencias al extranjero.

Para este miércoles 23 de septiembre de 2026, las referencias de mercado sitúan al dólar en torno a los $947 chilenos por unidad. El registro histórico del par USD/CLP muestra una cotización de cierre de $947,00 el 22 de septiembre, después de operar entre $942,55 y $949,40 durante la jornada.

La evolución reciente mostró una apreciación del peso chileno: el dólar cayó 0,23% frente a la moneda local en la rueda previa, apoyado por un mejor tono del cobre y una menor fortaleza global del dólar estadounidense, según reportes de mercado.

Sin embargo, es importante no confundir el precio de mercado con el monto final que recibirá una persona al comprar o vender divisas. Las entidades financieras incluyen spreads, comisiones u otros costos operativos. Por ello, el valor pagado por US$100 en un banco puede ser mayor que el valor de referencia publicado para el USD/CLP.

Conversión de dólares a pesos chilenos

La siguiente tabla usa como referencia un tipo de cambio de $947 CLP por US$1. Los montos son estimativos y no incluyen comisiones, diferenciales de compra-venta ni cargos de tarjeta.

Monto en dólares Conversión referencial en pesos chilenos US$1 $947 CLP US$10 $9.470 CLP US$50 $47.350 CLP US$100 $94.700 CLP US$250 $236.750 CLP US$500 $473.500 CLP US$1.000 $947.000 CLP

Ejemplo práctico: si una persona necesita pagar una compra internacional de US$100, la equivalencia de referencia sería $94.700 chilenos . No obstante, el cargo efectivo puede ser superior si el pago se realiza con tarjeta, debido al tipo de cambio que aplique el emisor al procesar la transacción y a posibles comisiones por uso internacional.

Qué es el dólar observado

El dólar observado es la referencia cambiaria oficial que publica el Banco Central de Chile. Se determina a partir de las operaciones de compraventa de dólares realizadas en el mercado cambiario formal y busca reflejar el valor promedio del dólar estadounidense en pesos chilenos bajo una metodología definida por la autoridad monetaria.

Este indicador se utiliza como referencia en distintos actos, contratos, operaciones contables, procesos tributarios y cálculos financieros. El Servicio de Impuestos Internos (SII), por ejemplo, pone a disposición consultas de valores monetarios oficiales para facilitar conversiones y declaraciones relacionadas con operaciones en moneda extranjera.

No obstante, el dólar observado no equivale necesariamente a:

El dólar vendedor de un banco.

El valor que cobra una casa de cambio.

La cotización aplicada a una compra con tarjeta de crédito o débito.

El precio disponible en una plataforma de remesas o transferencias internacionales.

El tipo de cambio negociado por una empresa con su banco.

Factores que mueven el precio del dólar

El precio del dólar en Chile cambia diariamente —e incluso durante el día— porque responde a factores locales e internacionales. Entre los principales se encuentran el comportamiento del cobre, las tasas de interés de Chile y Estados Unidos, las decisiones de la Reserva Federal, la inflación, las expectativas económicas y la percepción de riesgo en los mercados.

El cobre tiene un peso especial en Chile por su relevancia exportadora. Cuando el metal mejora y aumenta el ingreso potencial de divisas al país, el peso chileno puede fortalecerse frente al dólar. En cambio, una caída del cobre o un escenario internacional de mayor aversión al riesgo puede presionar al alza el USD/CLP.

También influye la fortaleza global del dólar. Si los mercados privilegian activos denominados en dólares, la moneda estadounidense tiende a ganar valor frente a otras divisas, incluido el peso chileno. En la jornada previa, el USD/CLP cerró cerca de $947, con una baja diaria de 0,23%, en un contexto de fortalecimiento del peso.investing+1

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Antes de comprar o vender dólares, conviene revisar el dólar observado del Banco Central de Chile y compararlo con las cotizaciones de varias entidades. La diferencia entre el precio comprador y vendedor —conocida como spread— puede tener un impacto relevante, especialmente en montos altos.

También es recomendable confirmar:

La hora de actualización de la cotización.

Si el valor informado incluye comisiones.

El monto mínimo o máximo permitido por la entidad.

La modalidad disponible: efectivo, transferencia, tarjeta o cuenta en dólares.

Las condiciones especiales para pagos internacionales, remesas o compras online.

Para fines informativos, el dólar se mantiene cerca de $947 por unidad en el mercado USD/CLP. Para una conversión oficial, tributaria o contractual, la referencia adecuada es el dólar observado publicado por el Banco Central de Chile; para una operación concreta, debe prevalecer el precio final informado por la entidad financiera o casa de cambio elegida.