El comienzo de un nuevo año significa renovación, nuevas oportunidades y un ciclo ideal para reflexionar, hacer propósitos y planificar un futuro mejor, y qué mejor hacerlo con algún viaje, paseo o reunión aprovechando los días festivos que habrá este 2026 en Chile. Si también tienes en mente reinventarte con alguna salida o, simplemente, recargar energías quedándote en casa, agarra tu agenda porque Mag El Comercio te dará a conocer cuáles son los feriados y días no laborables los siguientes meses.

Antes de detallarte cada día festivo, te comentamos que Chile tiene un total de 17 días feriados en 2026, de los cuales cinco son irrenunciables: 1 de enero (Año Nuevo), 1 de mayo (Día del Trabajo), 18 y 19 de septiembre (Fiestas Patrias y Día de las Glorias del Ejército) y 25 de diciembre (Navidad).

FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES EN CHILE ESTE 2026

Conoce cada uno de los feriados religiosos, cívicos y conmemorativos en los que podrás tomarte un merecido descanso:

MES FERIADOS DÍA DE LA SEMANA Enero 1 de enero (Año Nuevo) Jueves Febrero No hay feriados --- Marzo No hay feriados --- Abril 3 de abril (Viernes Santo) Viernes Mayo 1 de mayo (Día del Trabajador)

21 de mayo (Día de las Glorias Navales) Viernes

Jueves Junio 20 de junio (Día Nacional de los Pueblos Indígenas) Sábado Julio No hay feriados --- Agosto 15 de agosto (Asunción de la Virgen) Sábado Septiembre 18 de septiembre (Día de la Independencia)

19 de septiembre (Día de las Glorias del Ejército) Viernes

Sábado Octubre 12 de octubre (Día del Encuentro de Dos Mundos)

31 de octubre (Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes) Lunes

Sábado Noviembre 1 de noviembre (Día de Todos los Santos) Domingo Diciembre 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (Navidad) Martes

Viernes

LOS FERIADOS LARGOS 2026 EN CHILE

A raíz de los días festivos que tendrá Chile este 2026 se generarán feriados largos, en total cinco, que puedes aprovecharlos para viajar o dar un paseo con tu familia, amigos, pareja o solo. Estos son:

ABRIL. Por Semana Santa, del viernes 3 al domingo 5 de abril (tres días).

Por Semana Santa, del viernes 3 al domingo 5 de abril (tres días). MAYO. Por el Día del Trabajador, del viernes 1 al domingo 3 de mayo (tres días).

Por el Día del Trabajador, del viernes 1 al domingo 3 de mayo (tres días). SEPTIEMBRE. Por Fiestas Patrias, del viernes 18 al domingo 20 de septiembre (tres días).

Por Fiestas Patrias, del viernes 18 al domingo 20 de septiembre (tres días). OCTUBRE. Por el Encuentro de Dos Mundos, del sábado 10 al lunes 12 de octubre (tres días).

Por el Encuentro de Dos Mundos, del sábado 10 al lunes 12 de octubre (tres días). DICIEMBRE. Por Navidad, del viernes 25 al domingo 27 de diciembre (tres días).

LOS FERIADOS REGIONALES EN CHILE 2026

Pero Chile no solamente tendrá feriados nacionales, también días festivos que aplican solo a determinadas regiones o comunas. Dependiendo del lugar donde radiques, marca en tu calendario estas fechas.

7 de junio: Asalto y Toma del Morro de Arica

Región de Arica y Parinacota.

20 de agosto: Natalicio del Prócer de la Independencia Bernardo O’Higgins

Comunas de Chillán y Chillán Viejo, Región de Ñuble.