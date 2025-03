Este 14 de marzo habrá un eclipse lunar total. Es por eso que muchas personas esperan con ansias ese día. Como me he dado cuenta que este fenómeno ha causado sensación en las redes sociales, hoy te contaré cuál es el sentido emocional que tiene, de acuerdo a lo indicado por una astróloga predictiva llamada Rosa María Cifuentes (@rmcifuentes en Instagram).

La experta en el tema, según un video compartido en su canal oficial de YouTube, indicó que el eclipse de luna llena se dará en el eje Virgo-Piscis y permitirá a cada persona del mundo ver en qué parte de su vida está a nivel emocional, qué situaciones agobiantes le están quitando la paz, qué forma de ser debe dejar atrás y cuáles son los pensamientos rígidos que tiene.

El eclipse lunar también es llamado como luna de sangre por el color naranja rojizo que llega a tener. (Foto: Alex Fu / Pexels)

“Hay una serie de pensamientos que te vas a cuestionar”

“Pero lo también interesante es que el nodo norte se encuentra en Piscis y Plutón está en Acuario. Esto quiere decir que es un período maravilloso de 6 meses para que logres trabajar viejas heridas de infancia, miedos infantiles, de qué manera el dolor ha hecho estragos en ti. ¿Eres una persona que tiene miedo a tomar decisiones? Pues en estos 6 meses vas a tener que tomarlas. ¿Eres una persona que ve de manera negativa la vida? ¿Eres una persona que no tiene esperanza? ¿Consideras que los sentimientos como el amor simplemente no tienen sentido y que todo vínculo termina mal? ¿Consideras que demostrar afecto es una señal de debilidad? ¿Hay un halo de negatividad en ti? ¿Siempre te estás peleando con las personas? ¿Te aíslas al punto de que consideras que ninguna persona tiene mucho que aportar? Hay una serie de pensamientos que te vas a cuestionar en este período de 6 meses. Toca hacer una limpieza en la mente”, recalcó Rosa María Cifuentes.

Después de ello, la astróloga predictiva indicó que Virgo tiene que ver con el servicio. Además, según sus palabras, este signo zodiacal es un eje que nos invita a soltar porque el nodo sur está en Virgo. “Viejas creencias se tienen que ir. De repente tú dices, ¿pero para qué voy a cambiar de trabajo si aquí me pagan? Pero te das cuenta que no eres feliz porque no estás haciendo el servicio que quisieras porque no estás trabajando en tus sueños. ¿Pero para qué voy a arreglar mi casa si igual se va a ensuciar? Y te vas a comenzar a dar cuenta que esa casa te agobia, que a lo mejor necesitas decorarla, así como inviertes en un teléfono costoso. Te vas a dar cuenta que la vida tiene un valor diferente, que estamos de paso y que en las tierras de paso corresponde vivir de la mejor manera. Emociones tan bonitas y situaciones tan bonitas como el compartir, el enseñar, el dar, el entregar, pero sobre todo entender que cuando el dolor ha pasado por tu vida desde la infancia no debe destruir tu interior, no debe quitarte esa luz con la que todo ser humano vino al mundo. Todas estas cosas van a ser las enseñanzas de este eclipse que dura de efecto 6 meses”, aseguró.

De acuerdo a la astróloga predictiva, el eclipse lunar del 14 de marzo va a permitirles a las personas ver qué situaciones les están quitando la paz. (Foto: @RosaMariaCifuentesCanalOficial / YouTube)

La experta también señaló que es probable que durante el mencionado período haya cambios en tu vida que puedas reconocer fácilmente. “A lo mejor vas a cambiar la forma de alimentarte y vas a mejorar tus hábitos y corresponde hacerlo con humildad. A lo mejor va a salir de ti una habilidad artística que tienes y te da miedo mostrar. A lo mejor vas a salir de ese estado de mal genio que todo el mundo cree que tienes cuando en el fondo no lo tienes y es un mecanismo de defensa para que no te hieran. A lo mejor vas a salir de tu estado de mutismo creativo porque tienes miedo a que te critiquen o tienes miedo a que lo que estés haciendo no llegue a buen puerto”, precisó.

“Ya estamos en modo eclipse. En la noche puedes pensar distinto. Te vas a tener que hacer cargo de aquello que se tiene que ir de tu vida y vas a tener que abrir los brazos, el corazón y entender el servicio que Dios espera de ti. Esta es la forma en la que tienes que trabajar los eclipses porque en el eclipse de luna del 14 de marzo que tiene 6 meses de efectos develamos. Vamos a develar quiénes mienten, vamos a develar en qué te mientes, vas a develar una conexión estupenda con el cielo de alguna forma que no imaginas, un conocimiento especial llega para ti o un cúmulo de conocimientos, vas a tener que aceptar con más fuerza dones y talentos. Es como un empujón que llega de tu ángel de la guarda y te dice: ‘Oye, a ti te quiero para esto. Oye, a ti te quiero para lo otro. No te eches para atrás. No te hagas el loco. No te hagas la loca porque ahí voy por ti’”, agregó.

Ya faltando poco para finalizar, Rosa María Cifuentes manifestó que Plutón pide una gran transformación. Además, aseveró que las transformaciones plutonianas no son fáciles “porque siempre hay cosas que mueren en la vida”.

“Siempre hay personas que se van. Siempre hay cosas que desaparecen. Siempre hay rutas que terminan. No tengas miedo a este renacimiento. Este es el mensaje del eclipse, el del 14 de marzo y el del 29”, dijo la astróloga predictiva, haciendo énfasis en que, en total, habrán dos eclipses en este mes de marzo.