La Embajada de Estados Unidos en Cuba sorprendió en redes sociales con el anuncio de una nueva oportunidad para que ciudadanos cubanos puedan estudiar en universidades estadounidenses con todos los beneficios de una beca completa, incluida la obtención de la visa correspondiente.

Se trata del Programa de Becas Hubert H. Humphrey 2025–2026, cuya convocatoria en línea está abierta hasta el 31 de agosto y que busca fortalecer las capacidades de liderazgo de los beneficiarios. Los seleccionados convivirán y estudiarán junto a profesionales de todo el mundo en instituciones académicas de EE.UU., en un proyecto impulsado por el Departamento de Estado.

El programa, creado en 1978 en honor al senador y exvicepresidente Hubert H. Humphrey, nació con el objetivo de reflejar los valores estadounidenses de democracia, servicio público y cooperación internacional. Desde 1979, miles de profesionales han participado en esta experiencia, que no solo incluye formación académica, sino también desarrollo profesional y conexiones internacionales.

Requisitos para aplicar

Podrán participar ciudadanos cubanos que cumplan con los criterios de elegibilidad:

Contar con título universitario (licenciatura o equivalente).

Tener al menos cinco años de experiencia profesional a tiempo completo.

Demostrar liderazgo y compromiso con el servicio público.

Poseer experiencia limitada en Estados Unidos.

Acreditar dominio del idioma inglés.

El programa no establece un límite de edad, aunque los menores de 30 años deben demostrar madurez y disciplina para completar la beca y regresar a su país. Además, deberán presentar copias certificadas de expedientes académicos y títulos, así como dos cartas de referencia, una de ellas del empleador actual.

Áreas de estudio elegibles

La beca abarca campos como:

Desarrollo económico

Finanzas y banca

Análisis de políticas públicas y administración

Tecnología y gestión

Agricultura y desarrollo rural

Recursos naturales

Planificación urbana y regional

Educación y políticas educativas

Las solicitudes serán evaluadas por un comité que preseleccionará a los candidatos para una entrevista personal. Tanto los seleccionados como quienes no lo logren recibirán notificación formal.

